A vueltas con el impuesto a las hipotecas

NICOLÁS FERNÁNDEZ CORTÉS Abogado Lunes, 29 octubre 2018, 23:12

El pasado 18 de octubre nos despertamos con el revuelo de la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2018, que dictaminó que el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados que se devenga por el otorgamiento de las escrituras públicas de préstamo hipotecario, corresponde pagarlo a los prestamistas (bancos) y no a los prestatarios.

La sentencia parte de una reflexión impecable que venimos compartiendo los profesionales que nos dedicamos a esto de los impuestos: Si la Ley del Impuesto (artículo 29 de la Ley 1/1993, de 24 de septiembre), como norma superior establece que es sujeto pasivo «el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan», y el Reglamento (artículo 68.2) señala que «cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario», la Sentencia concluye que el artículo 68.2 comete un exceso reglamentario al ir más allá de lo que señala la Ley, y en consecuencia lo anula, determinando que el sujeto pasivo es el banco prestamista porque es el beneficiario de la escritura de préstamo hipotecario, pues solo a él le interesa la inscripción de la hipoteca a los efectos de tener un instrumento de garantía que permite acudir a un procedimiento especial e instar la subasta del inmueble en caso de impago.

Esto, que supone un cambio en la doctrina del propio Tribunal, no debe causar perplejidad alguna; lo que causa perplejidad es que el Presidente de la Sala del Tribunal Supremo acuerde con carácter urgente dejar sin efectos los señalamientos sobre recursos de casación con objeto similar y avocar al Pleno el conocimiento de los mismos para confirmar el cambio de criterio, nada más y nada menos, por la «enorme repercusión económica y social». Pleno que se celebrará el próximo 5 de noviembre.

Cuesta mucho entender que la trascendencia económica y social de una resolución judicial pueda o tenga que estar detrás de un cambio de criterio jurisprudencial; entonces con las sentencias se estará dejando de hacer justicia, y se estaría haciendo otra cosa.

No es la primera vez que se produce un cambio de criterio en la jurisprudencia, ni la anulación de un precepto legal por una resolución judicial cuando contradice una norma de rango superior. No hace mucho, la sentencia del Tribunal Constitucional, 59/2017, de 11 de mayo declaró inconstitucionales determinados artículos del texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, dando un vuelco al régimen jurídico del Impuesto de Plusvalía (Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana), vigente desde el año 1988, que recaudan las administraciones locales; de tal modo que ya no cabe exigir el impuesto si en la venta del inmueble no existe ganancia patrimonial. Ello, que supuso cierto revuelo y a decir de los agoreros, la ruina de las haciendas locales, está siendo digerido por nuestro sistema normativo y las finanzas locales con total normalidad; y ello porque nuestro Ordenamiento Jurídico tiene los cauces necesarios para que todos los agentes, ciudadanos y administraciones públicas, puedan actuar en el nuevo marco legal sin que se causen contratiempos, y sin que haya que hacer una revolución normativa ni exigir a los jueces que den pautas para la aplicación de los fallos que dictan.

Lo que ha hecho el Tribunal Supremo en su sentencia con el denominado impuesto de las hipotecas es hacer más coherente y razonable la interpretación de la ley, y lo ha hecho con argumentos estrictamente jurídicos, desprovistos, como debe ser, de consideraciones sociales, o económicas y alejados de cualquier horizonte que no sea el de hacer justicia.

Fíjese que si usted, en lugar de comprar una vivienda mediante préstamo hipotecario, compra en escritura una vivienda a plazos a una promotora, con condición resolutoria en garantía del aplazamiento, la promotora está obligada a pagar el mismo impuesto que grava las escrituras de préstamos hipotecarios, pues los tribunales siempre han considerado que es sujeto pasivo el vendedor, único interesado en la inscripción de la condición resolutoria en el Registro, asegurándose así la recuperación de la propiedad del inmueble si usted no paga. ¿No es acaso lógico, racional, sostener que el sujeto pasivo en la escritura de préstamo hipotecario sea el prestamista?

Lo que hace la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo es un puro acto de coherencia en la interpretación razonable de la norma, corrigiendo así una interpretación que venía aplicándose desde la vigencia de la Ley en el año 1993.

La justicia tiene que ser justa y solo eso, si así es, bienvenida sea, aunque llegue tarde. Confiemos que se imparta el próximo día 5.