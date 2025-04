Abascal dice «conformarse con una coincidencia de mínimos» entre Vox y la moción de Tamames

Javier Arias Lomo Lunes, 27 de febrero 2023, 18:21 Comenta Compartir

La moción de censura de Vox ya es un hecho. Casi tres meses después de anunciar que darían el paso contra el presidente del Gobierno, los de Santiago Abascal han registrado su iniciativa parlamentaria este mediodía en la Cámara Baja. «Nadie podrá decirnos que no cumplimos con nuestra palabra y que no nos dejamos la piel contra el Ejecutivo de Sánchez», ha sentenciado a Abascal, quien ha venido a admitir la singularidad de la candidatura propuesta al asegurar que se «conforma» con una «coincidencia de mínimos» entre el programa de su formación y el discurso que acabe pronunciando el economista y exdirigente del Partido Comunista Ramón Tamames.

El líder de la ultraderecha ha afirmado que espera que la presidenta del Congreso fije el debate entre los 5 y 30 días siguientes al registro de la misma, tal y como se ha hecho con el resto de mociones -5- presentadas en la historia democrática española. Abascal sostiene que intentarán que la Mesa del Congreso la valide mañana mismo, a pesar de que el orden de esta suele fijarse los viernes.

La hipótesis de que la moción salga adelante es hoy nula por la falta de apoyos de Vox. Pero Abascal se ha conducido como si tuviera posibilidades de éxito con un plan de adelanto electoral: así, ha recalcado que su grupo quiere que la iniciativa se debata cuanto antes para que se puedan disolver las Cortes antes del 4 de abril y celebrar elecciones generales el 28 de mayo, coincidiendo con las municipales y autonómicas.

Respecto al discurso que pueda pronunciar Tamames, Abascal ha asegurado que «se conforman con una coincidencia de mínimos». «Si hubiésemos querido a alguien defendiendo los postulados ideológicos de Vox hubiese subido yo mismo a la tribuna del Congreso», ha apuntado en su comparecencia desde la Cámara Baja.

También ha querido mandar un recado al PP por las críticas vertidas por los populares a raíz del movimiento de la formación ultraderechista. «No parece que el PP este reflexionando. El día que se debata esta moción habrá una elección: o Sánchez o el profesor Tamames», ha afirmado Abascal antes de decir que «si fuese el PP quien registra la moción con el exdirigente del PCE como candidato, ellos votarían a favor sin ninguna duda».

Sobre si responderá el al resto de grupos como representante de Vox durante el transcurso del debate, el líder del partido dice creer que eso no es posible. «Creo que no tengo esa opción y que solo podría responder al Gobierno si el Ejecutivo me interpela a mí», aseguraba antes de matizar que «no está del todo seguro de ello y que resolverán tan cuestión en las próximas horas».

El político vasco ha reivindicado que su formación «no está en el cálculo político». «No estamos intentando defender un producto. Defendemos unos principios y tomamos unas decisiones estratégicas especificas».

Temas

España