Vox intensifica la presión al PP y vuelve a exigirle parar la amnistía en el Senado

La Comisión de Justicia ha dado luz verde a seguir tramitando la ley de amnistía y eso abre una nueva ventana de oportunidad para que ... Vox intensifique su estrategia contra el Partido Popular. Su portavoz parlamentaria ha comparecido esta mañana en el Congreso para exigir de nuevo a los populares no admitir a trámite la norma en el Senado -donde tienen mayoría absoluta- y criticar el hecho de que pidiesen un informe a la Comisión de Venecia al respecto.

«España no debe ser tutelada por un ente supranacional», ha asegurado Millán tras asegurar que la amnistía abre «la etapa de la impunidad» y no la de la reconciliación. «Nadie se cree que esto es por la convivencia ni por el restablecimiento de ninguna paz en Cataluña», ha apuntado la portavoz.

A juicio de Millán, «lo que tiene que hacer el Partido Popular es dejar de reunirse con el Partido Socialista». Los de Santiago Abascal se refieren, en concreto, a la negociación PSOE-PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial -con la mediación de la UE-. También han anunciado que registrarán una iniciativa para que se cambie la ley electoral y prohibir que Carles Puigdemont y los «prófugos de la justicia» se presenten a los comicios.

En concreto, Vox solicita que se inhabilite para ser elegidos a las personas que se hallen sujetos a una orden de detención y entrega o estén citados a comparecer como investigados o acusados «por delitos contra la Constitución, de sedición o de gravedad semejante».

Millán ha añadido que la ley de amnistía «criminalizará» a los españoles que «cumplen con la ley» y convertirá «en víctimas» a los que «hostigaron a los españoles en Cataluña». Razón por la cual insisten en que el PP podría paralizar la ley en el Senado.

No obstante, desde Génova han dejado claro en varias ocasiones que no harán tal cosa. Los populares recuerdan que han hecho todo lo posible para dilatar la tramitación de la norma -como reformar el reglamento de la Cámara Alta-, pero que, en el caso de que el Congreso apruebe al norma, ellos no vetarán ningún paso en el Senado.