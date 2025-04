Vox exige el cese de 'Pam' por su polémico vídeo en el 8-M La secretaria de Estado de Igualdad colgó ayer un vídeo en el que aparece sonriente junto a unas jóvenes que cantan «¡qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar!».

Javier Arias Lomo Jueves, 9 de marzo 2023, 12:47 | Actualizado 17:01h. Comenta Compartir

Nueva polémica para la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam'. La dirigente de Unidas Podemos difundió este miércoles por la noche un vídeo en redes sociales en el que aparecía junto a unas asistentes a la manifestación del 8-M en Madrid coreando «¡Qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar!». Los cánticos propiciaron esta mañana una oleada de indignación en Vox, cuyos dirigentes no dudaron en salir en tromba para pedir el cese de la también número dos del Ministerio de Igualdad.

«Señor Sánchez, queremos entender que no avalará usted hoy la actuación de su secretaria de Estado y que la cesará de inmediato. En caso contrario, usted y su gobierno cruzarán una línea a la que luego nos será muy difícil regresar», alertaba la formación ultraderechista a través de tuiter.

El PP también rompía una lanza a favor de Santiago Abascal y se sumaba a la petición de dimisión. Su portavoz de campaña para el 28-M, Borja Sémper, aseguraba que «el cese de 'Pam' supondría una buena noticia para España y también para Pedro Sánchez», mientras que el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, reprochaba que «este tipo de actitudes son injustificables en un cargo público» –mensaje que el líder de Vox agradecía públicamente destacando lo preocupante que supone que, a su juicio, este Ejecutivo «no comparta los límites de la decencia»–.

'Pam', por su parte, recriminaba a los de Abascal estar «teatralizando» con lo sucedido. «Lo que las chavalas más jóvenes de este país digan en una manifestación le corresponden a ellas decidir o no decir», apuntaba en el Congreso la política morada –quien borró el vídeo en cuestión al poco tiempo de subirlo–.

En el PSOE quisieron dejar claro que tampoco «compartían» lo publicado por la secretaria de Estado, pero sin ir más allá. Según María Jesús Montero, titular de Hacienda y vicesecretaria general de los socialistas, el hecho de que 'Pam' borrara ese vídeo «representa una forma de trasladar que se había equivocado al subirlo» a sus redes sociales.

Temas

Vox