HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
El senador de Vox, Ángel Gordillo, durante su intervención. EFE

Vox se enreda en un interrogatorio baldío con Sánchez

El presidente se escabulle de las preguntas sobre su posible responsabilidad en la corrupción y los vínculos de su mujer con el rescate de Air Europa

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:51

Comenta

Muy poco ha salido en claro del interrogatorio de Vox a Pedro Sánchez en la 'comisión Koldo' de la Cámara alta. El presidente del Gobierno ... ha utilizado largos circunloquios para evitar responder a las preguntas del senador Ángel Gordillo, que a su vez se ha enredado, sobre todo al principio de su intervención, en una discusión sobre las medidas contra la pandemia que Sánchez ha aprovechado para ganar tiempo y eludir pronunciarse sobre la supuesta corrupción en su entorno más cercano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    Asesinato de Belén Cortés: los varones se culpan entre ellos y la joven afirma que se quedó «paralizada»
  3. 3

    Seis residencias, un hospital y 12 colegios de Extremadura están construidos en zonas inundables
  4. 4 Una nueva borrasca atlántica obliga a activar la alerta por lluvias el viernes y el sábado en Extremadura
  5. 5

    El SES vuelve a vacunar a pacientes que recibieron dosis mal conservadas en Montijo
  6. 6

    Al menos diez partidos concurrirán a las elecciones anticipadas del 21 de diciembre
  7. 7 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  8. 8

    El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva»
  9. 9

    El cacereño Jesús Redondo ya es el hombre de más edad de España
  10. 10 Detenida en Badajoz por abrir un perfil en una red social de citas con fotos de una conocida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Vox se enreda en un interrogatorio baldío con Sánchez

Vox se enreda en un interrogatorio baldío con Sánchez