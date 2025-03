Vox advierte al PP que no apoyará sus presupuestos autonómicos mientras no cambie su posición en inmigración Abascal carga con dureza contra los de Feijóo y les acusa de «ir de la mano» del PSOE aunque «hagan el paripé en el Congreso»

Javier Arias Lomo Lunes, 2 de septiembre 2024, 13:51 | Actualizado 13:59h. Comenta Compartir

Vox empieza el curso político como lo acabó: cargando contra el PP y dejando claro que la distancia que existe ahora mismo entre ambos partidos ... resulta abismal. Santiago Abascal ha sido el encargado de comparecer en una rueda de prensa -celebrada en la sede de Bambú 12 tras el primer Comité de Acción Política de la formación tras el verano- para advertir a los de Alberto Núñez Feijóo que no apoyarán a los populares en los presupuestos autonómicos mientras no cambie su posición de aceptación de la inmigración masiva e ilegal: «Si no ha cambiado nada, el PP tendrá que llamar al PSOE».

Abascal ha sido muy duro con los de Génova, a quien ha acusado de ejercer una «oposición teatral» a Pedro Sánchez e ir con el PSOE «de la mano» a pesar de «hacer el paripé en el Congreso». «Estamos ante una invasión, no ante una inmigración regular, mayoritariamente de carácter islamista, promovida por la izquierda islamista y por el PP tanto en España como en Europa», ha asegurado. El líder vasco ha llegado a acusar a ambas formaciones -socialistas y populares- de «destruir el estado de Derecho» para «salvarse mutuamente de la corrupción». También ha enumerado las medidas en el plano judicial que Vox ha interpuesto contra Sánchez en el último año, asegurando que los de Bambú 12 representan la verdadera oposición al secretario general socialista. Asimismo, el presidente de Vox y ha dicho sentirse sorprendido de que el líder de que Feijóo dé por hecho el apoyo de Vox a una hipotética moción de censura. De hecho, ha insistido en que su formación ejercerá la oposición en las comunidades que gobierna el PP. El PP, por su parte, ha respondido desde Génova. Borja Sémper, portavoz de los populares, ha asegurado que «hay una confluencia de intereses de PSOE y Vox de atacar siempre al PP». «No vamos a entrar en el juego porque sería beneficiar a quien quiere tener protagonismo a costa del PP», ha dicho el dirigente vasco tras el Comité de Dirección presidido por Feijóo esta mañana en la sede de los conservadores.

Temas

España