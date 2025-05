Abascal adelanta al 27 de enero la Asamblea General de Vox para renovar la cúpula del partido

Vox prepara su rearme ante el ciclo electoral que se avecina en el calendario -con elecciones europeas, vascas y catalanas- y por ello su presidente, ... Santiago Abascal, ha decidido adelantar la Asamblea General -prevista para el mes de marzo- al próximo 28 de enero.

El dirigente vasco -que ha comparecido en Bambú 12 tras el primer Comité de Acción política del año del partido- para anunciar que en esa fecha los voxistas elegirán nueva dirección y anticipar que se presentará a la reelección.

Según Abascal, la cúpula del partido ha decidido adelantar la convocatoria de la asamblea, inicialmente prevista para marzo, «consciente de la gravedad» de la situación en España. Tiene la vista puesta en lograr instalar un «estado de consciencia colectiva sobre el momento crítico y ser capaces de unir para estar a la altura de España».

El líder de Vox también señalado que no tiene constancia de si otros miembros del partido tienen intención de disputarle el liderazgo de la formación en la próxima Asamblea General.

No obstante, los postulantes han de conseguir el 10% de avales de los afiliados, actualmente unos 60.000. En el último congreso, Abascal no tuvo contrincantes, puesto que el otro candidato no logró los avales requeridos, y fue reelegido sin oposición.