Vox niega al PP que hubiese un acuerdo para salvar la investidura en Murcia García Egea ayer junto a López Miras en la sesión de investidura de Murcia. / Marcial Guillén / EFE Las fricciones entre el partido de Abascal y Ciudadanos han cedido terreno a un enfrentamiento entre la ultraderecha y los populares el día después de la votación fallida NURIA VEGA Madrid Viernes, 5 julio 2019, 13:27

¿Hubo o no hubo pacto? PP y Vox se han enzarzado en reproches mutuos tras el fracaso de la investidura de Fernando López Miras en la Región de Murcia. El secretario general de los populares, Teodoro García Egea, acusó anoche al partido de Santiago Abascal de tumbar la reelección del candidato conservador, pese a haber alcanzado 'in extremis', dijo, un acuerdo bilateral que incluía el compromiso de abstención en el pleno. Iván Espinosa de los Monteros, sin embargo, se ha limitado a replicar que no existe un «documento firmado» .

El portavoz de Vox en el Congreso ha desmentido, además, en una entrevista en A3 la hipótesis que baraja el PP de que los diputados de Murcia desoyeran las órdenes de la dirección nacional de Abascal y se negaran a abstenerse, lo que habría bastado para la salvar la investidura. Fuentes de este partido, de hecho, descartan que antes de la sesión confirmaran a los populares el desbloqueo de la situación.

«Tengo que felicitar a Iván Espinosa y al equipo de negociación porque han mantenido la decencia y la dignidad en una mesa donde había más de un tahúr. Basta de mentiras y de burdos intentos de división. Somos un equipo», ha cerrado filas el propio presidente del partido en Twitter. Abascal ha incidido también en los «embustes» del PP.

El candidato de los populares en Murcia, mientras tanto, ha corroborado el relato de García Egea y ha confirmado una conversación con un dirigente nacional de Vox con el que se acordó la abstención a cambio de que el PP respetara diez puntos programáticos. «Yo no voy a buscar justificación ni culpables: ayer fue un día intenso de más de 12 horas de negociación y pudo haber confusiones», ha relativizado, en todo caso, López Miras con la esperanza de poder reconducir la situación en una próxima sesión de investidura.

«Ultraderechita cobarde»

El malestar en el PP ha sido desde anoche más que evidente. García Egea llegó a calificar a Vox de «ultraderechita cobarde». Una expresión que ha sorprendido hoy a la secretaria general del grupo parlamentario de Abascal, Macarena Olona, por no corresponderse, según ella, con lo que los populares sostienen en privado.

El foco, en todo caso, lo ha puesto el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, en la «inmadurez política» que, a su juicio, han demostrado los «nuevos partidos». Referencia tanto a Vox como a Ciudadanos, que mantienen una relación tensa que complica las negociaciones. Los dirigentes liberales comparecieron ayer mientras en Murcia se avanzaba en una reunión a tres bandas para descartar cualquier acuerdo programático con los de Abascal y reducir el encuentro a una cita para «tomar café». Las conservaciones quedaron, en ese momento, suspendidas.