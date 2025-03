Sin votos para el plan de la lista más votada

La propuesta de Alberto Núñez Feijóo para transformar el actual sistema electoral proporcional en uno mayoritario o presidencialista no solo ha encontrado el rechazo del ... resto del arco parlamentario, sino que también siembra serias dudas entre politólogos y constitucionalistas. Estas son las claves, pros y contras de la apuesta del líder del PP para que gobierne la lista más votada, un plan que circunscribe al ámbito municipal pero al que él liga su futuro: hace una semana, en el mitin del reencuentro con José María Aznar y Mariano Rajoy, aseguró que no merecerá seguir al frente de los suyos si no gana las generales.

¿En qué consiste la propuesta?

El PP acota su iniciativa a los ayuntamientos, condicionando a un pacto entre partidos su extensión a los ejecutivos autonómicos y a la Moncloa. Los populares proponen liberar así al gobierno local de tener que someter al pleno municipal asuntos de naturaleza gestora, lo que deberá complementarse, añade, con un estatuto de la oposición para que no se menoscabe la labor de control del alcalde; una posibilidad, la de restar poderes a las sesiones plenarias, que ha despertado dudas, recelos y rechazos. Ángel Valencia, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, atribuye el documento de la formación de centroderecha a «criterios políticos y tácticos». Valencia no ve problema en que se discuta la posibilidad de una reforma, pero no cree conveniente un debate de este calado en un año con elecciones municipales, autonómicas y generales de por medio.

¿Qué precedentes tiene?

La idea no es original de Feijóo. Ya la defendieron sus predecesores al frente del partido Mariano Rajoy y Pablo Casado. Y aunque el PSOE se opone a la propuesta, tanto José Luis Rodríguez Zapatero como Pedro Sánchez se comprometieron, siendo candidatos a la Moncloa, a no gobernar sin ser la fuerza más votada. «Esta es una propuesta antigua», constata Valencia.

¿Es constitucional?

Deben diferenciarse los niveles municipal, autonómico y estatal, según destacan los politólogos y constitucionalistas consultados. Para el ámbito local bastaría con modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), si bien el doctor en Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Ernesto Pascual recuerda que «ya de por sí gobierna la lista más votada en caso de que no se conformen mayorías, por lo que no se puede dar el caso de una parálisis municipal». Pone un ejemplo. Tras las elecciones locales de 2019, Esquerra fue la opción más votada en el Ayuntamiento de Barcelona, pero no gobierna porque los comunes de Ada Colau y el PSC firmaron una coalición que necesitó, además, tres de los votos de Ciudadanos. De no haber obtenido Colau esa mayoría, el alcalde de la ciudad condal habría sido el republicano Ernest Margall, en tanto que ganador de las elecciones.

Más allá de ese terreno, el margen de maniobra se complica. A nivel regional sería necesario modificar los estatutos de autonomía y, en el estatal, una reforma constitucional. Pascual explica que «existen sistemas mayoritarios y proporcionales, que se diferencian en que el primero deja de lado a un número de votantes aunque es más efectivo como fórmula de gobierno». La pega, continúa el profesor de la UOC, es que hasta un 49% de la participación y del sufragio quedarían en la nada, sin representación. Lo que podría coartar la opciones, por ejemplo, de ecologistas, nacionalistas o feministas.

¿Qué déficits tendría la reforma?

Juan José Solozábal, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, advierte del «riesgo de caciquismo». «Supondría dotar a alcaldes de mayores poderes en consistorios con una minoría parlamentaria inoperante», argumenta, antes de zanjar que la reforma «es meterse en un camino que no conduce a nada salvo a gobiernos presidencialistas». Para Pascual, «volver a la lista más votada es regresar al pasado» y abundaría en «el déficit de la cultura de negociación» que padece la política española. El catedrático de la UOC mantiene que es esencial impulsar la cultura del pacto presente en la gran mayoría de sistemas políticos europeos y no ponerle trabas.

¿A que partido puede beneficiar?

A priori, los grandes favorecidos serían el propio PP y el PSOE. No obstante, podría suponer también un arma de doble filo. Atendiendo a los resultados de las elecciones de mayo de 2019, la formación que hoy preside Feijóo no hubiera podido gobernar en ciudades como Madrid o Zaragoza. Tampoco hubiera ocupado las presidencias de la Comunidad de Madrid, Castilla y León y la Región de Murcia, lo que a Pascual le lleva a creer que, en el fondo, «al PP no le interesa esto». Y los expertos apunta a otra contradicción en la tesis de los populares. En las autonomías con presencia de fuerzas independentistas, estas podrían resultar las más primadas, resalta Solozábal. Es es caso, incide de ERC en Barcelona, y de EH Bildu en ayuntamientos vascos en los que no gobierna por pactos de otros -el PNV y los socialistas, singularmente- pese a haberse impuesto en las urnas.

¿A que partido puede perjudicar?

Vox y Unidas Podemos serían los más golpeados al dejar de ser apoyos en los que pueden apoyarse el PP y el PSOE. Los de Santiago Abascal se han mostrado muy críticos con la propuesta de Feijóo. «Es un intento de repartirse el poder con el PSOE y volver al bipartidismo», ha resumido su presidente. Aunque el líder de los populares se ha lanzado a por el voto útil para intentar sumar más que toda la izquierda y no depender de la ultraderecha, el profesor Valencia augura que acabará necesitándola con el actual sistema electoral, por lo que atisba oportunismo en la iniciativa.