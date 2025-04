Otras votaciones caóticas La de este jueves no es la primera vez que el Congreso acoge una votación caótica. Ha habido otros casos a lo largo de la historia de la Cámara

Las bancadas de PP y Vox aplauden tras la confusa votación de este jueves, cuando en un primer momento se pensaba que la reforma no salía adelante.

r. c. Madrid Jueves, 3 de febrero 2022, 23:09 Comenta Compartir

2018. Renovación del Consejo de RTVE

El Pleno de la Cámara no aprobó por un solo voto la renovación del Consejo de administración de RTVE, cuyo mandato había caducado. La lista, pactada por PSOE, Podemos, PNV, PDeCAT y ERC, obtuvo 175 votos, a uno de la mayoría absoluta que requería. El error de dos diputados, en una votación escrita y secreta, hizo sufrir al Gobierno socialista su primera derrota parlamentaria tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Dos diputados votaron erróneamente y sus papeletas se consideraron nulas. Estaban previstas dos votaciones, una para consejeros del órgano administrativo y otra para el presidente del consejo. Los parlamentarios se liaron con las papeletas. A ello se unió que un parlamentario del PDeCAT había perdido el avión y no estaba en el pleno; y otra de ERC se encontraba en América Latina en un congreso. La votación no se repitió y el Gobierno propuso un administrador único.

2020. Dictamen sobre la reconstrucción económica

La diputada de Unidas Podemos Marisa Saavedra Muñoz pidió el voto telemático para una votación en la que estaba previsto aprobar un dictamen sobre la reconstrucción económica del país, que sufría los primeros meses de la pandemia. Sin embargo, la diputada finalmente votó de manera presencial, por lo que se invalidó su voto. La anulación hizo que la votación quedara empatada a 168. Tuvo que repetirse una semana después y el documento salió adelante.

Otros casos

Ha habido más casos de errores de diputados que se confundieron con el voto, aunque no hicieron perder la votación. Así, por ejemplo, Mariano Rajoy votó en contra de una enmienda pactada con Nueva Canarias en sus propios Presupuestos Generales de 2017. En esa misma votación, Pablo Iglesias se equivocó dos veces al pulsar el botón. En 2015, Pedro Sánchez, líder de la oposición, apoyó la reforma del aborto del PP, algo por lo que pidió disculpas en las redes sociales. Y en 2010 Rosa Díez votó por error en contra de su propia iniciativa para reformar la ley electoral.