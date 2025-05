Los vocales progresistas del CGPJ estudian una dimisión en bloque que lo paralizaría

Mateo Balín Madrid Jueves, 23 de marzo 2023, 19:48 | Actualizado 21:29h. Comenta Compartir

La revelación el miércoles por la noche de que la consejera Concepción Sáez, propuesta en su día por Izquierda Unida, ha decidido abandonar el Consejo ha abierto la puerta a que el resto de los vocales progresistas -seis de los 18 componentes actuales del CGPJ- se puedan sumar a esta medida de presión. De consumarse esta salida en masa se pondría en peligro el quórum necesario para que las decisiones del pleno del Consejo, por ejemplo, sean válidas, ya que se requiere en principio un mínimo de 11 votos.

Por ahora, el anuncio de la renuncia de Sáez no ha sido aceptado por el presidente interino de la institución, Rafael Mozo, también progresista, que había previsto resolver su petición en el Pleno que se celebrará el 30 de marzo. Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, hay un pequeño grupo de vocales progresistas -al menos dos, cifran los medios consultados- dispuestos a seguir los pasos de Sáez si se toma una decisión conjunta. Su tesis es que un goteo de dimisiones supondría dejar el Consejo en manos del bloque conservador, mientras que una salida en bloque dejaría la institución casi paralizada y obligaría a PSOE y PP a sentarse de nuevo a negociar la ansiada renovación de la institución.

No obstante, desde el mismo sector algunas voces subrayan que se trata solamente de contactos internos para escuchar la opinión de todos los miembros del bloque progresista y que no hay, por el momento, una decisión definitiva. En cualquier caso, este movimiento ahora no es casual, ya que se produce después de que el CGPJ haya finalizado la designación de los magistrados que formarán parte de las juntas electorales provinciales con la vista puesta en los comicios municipales y autonómicos del próximo 28 de mayo.

La dimisión en bloque de los vocales progresistas podría desatar una nueva batalla interna, ya que algunas fuentes advierten de que el quórum de 11 incluso es discutible. Y ello porque la normativa establece que serían diez vocales más el presidente, pero como Mozo lo es en calidad de suplente podría interpretarse que con una decena de consejeros bastaría.

Actualmente, el CGPJ está formado por 18 vocales: diez conservadores, siete progresistas (contando a Sáez) y uno designado a propuesta del PNV; dos menos de los que debería tener porque durante los cuatro años de interinidad del Consejo el vocal Rafael Fernández Valverde se jubiló y Victoria Cinto falleció. A lo que se suma la dimisión del que fue presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, el pasado 9 de octubre para forzar un acuerdo político de renovación que sigue sin llegar.

En el caso de Sáez, ésta considera su renuncia como «ineludible» por la interinidad del órgano. Explica que ha venido «aguantando el transcurrir de los meses y de los años no sin inquietud ni incomodidad», pero que «en este momento resulta difícil pronosticar cuándo y cómo se resolverá esa larga crisis que tanta deslegitimación está provocando en nuestro sistema judicial». Además, señala «la incapacidad de tomar determinadas decisiones en el ejercicio ordinario de las competencias» del órgano de gobierno.

