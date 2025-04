L.R. Martes, 2 de noviembre 2021, 13:44 | Actualizado 14:21h. Comenta Compartir

Los agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Lardero que el pasado jueves localizaron al pequeño Álex, junto a su presunto asesino, José Luis Almeida, no podrán olvidar nunca lo vivido en aquellos momentos. Hicieron todo lo posible por salvar la vida del niño aunque no fue suficiente. «He visto de todo, pero esto es lo peor, sin duda. El peor día de mi vida», resume en declaraciones al periódico El Mundo el guardia de Seguridad Ciudadana que tomó a Álex en sus brazos y corrió con él hasta el portal para tratar de salvarle. Un agente de la Policía Local de Lardero intentó reanimarle con el equipo portátil que llevaba en su coche, y con la ayuda del guardia civil. Inmediatamente llegaron los servicios de emergencia, pero nadie pudo ayudar ya al niño.

Los esfuerzos resultaron inútiles. Las maniobras de reanimación practicadas fueron incesantes pero ya no había nada que hacer, según explica ha el agente sobre una experiencia a la que hubiera deseado no tener que enfrentarse nunca. En algunos momentos, tanto él como sus compañeros se quebraron, señala.

Y mientras se trataba de reanimar a Álex, su presunto asesino se mostró «impasible», añade el agente en su relato. Almeida, para el que el juez ha decretado prisión provisional sin fianza, no opuso resistencia en el momento de la detención, según habían señalado fuentes próximas a la investigación. No dijo nada, como tampoco lo hizo ante las autoridades judiciales, acogiéndose a su derecho a no declarar.