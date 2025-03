El pacto de la Fiscalía con el marido de Ana Rosa desata la batalla con Villarejo

Mateo Balín Madrid Martes, 11 de enero 2022, 13:20 | Actualizado 19:12h. Comenta Compartir

El pacto alcanzado con la Fiscalía por el empresario Juan Muñoz Tamara, marido de la periodista Ana Rosa Quintana, para rebajar la petición de pena de ocho años de cárcel a 11 meses, ha derivado en una batalla total con José Manuel Villarejo en el juicio de la 'operación Tándem'.

El malestar del comisario jubilado, que se enfrenta a 109 años de prisión por diversos delitos, tuvo este martes un primer eco en las puertas de la Audiencia Nacional y luego ante el tribunal. Villarejo se mostró dolido por la referencia que hizo Juan Muñoz en su declaración del lunes sobre el hijo del policía, al que situó en el despacho de Torre Picasso (Madrid) durante la reunión entre las partes para trazar un plan contra un antiguo socio insolvente.

«Confío en que al final alguien ponga un poco de cordura; de lo contrario, que cada uno aguante el tirón. Voy a declarar sobre la pantomima que ha hecho el 'maridito' de mi buena amiga Ana Rosa y lo lamento porque la respeto mucho», dijo el expolicía de 70 años.

Ya en el banquillo, se explayó sobre su vínculo con el matrimonio y las razones de su intervención para debilitar la posición de los objetivos de los hermanos Muñoz Tamara: el empresario Mateo Martín y su abogado, el exjuez Francisco Javier De Urquía, a quien trataron de sacar dos vídeos con «droga y prostitutas».

Villarejo explicó que su participación en el llamado 'proyecto Pintor' fue para hacerle un favor a la periodista, a quien «quiero muchísimo». «Me lo pidió desesperada porque estaba cansada de las irregularidades de su marido con la constructora. Temía la repercusión si se llegaba a saber que era un blanqueador habitual con la fabricación de facturas falsas para pagar las corruptelas de las licencias de urbanismo», dijo el acusado, que trajo a colación el episodio del plagio del libro de Quintana, «con el que también hubo que ayudarla», reveló.

Dinero negro

Además, aseguró que fue Juan Muñoz quien le dejó el sobre con 20.000 euros en su despacho, no su hermano Fernando, como declaró en el juicio. «Probablemente dinero negro del remanente de su empresa», apuntó Villarejo, que afirmó que él no se quedó con este sobre, sino que fueron los detectives contratados por su empresa para hacer el trabajo y que estaban «vinculados al CNI».

«La cobardía y el miedo le han hecho mentir», continuó cargando Villarejo, que puso en tela de juicio el pacto con la Fiscalía de Juan Muñoz al implicar a su hijo, José Manuel Villarejo Gil, administrador de su empresa Cenyt.

«Hay un umbral que no se debe pasar. Implicar a mi hijo, que pasaba por allí, es un acto canallesco. Como si fueran más importantes sus hijos que los míos. Es una bellaquería», bramó el comisario jubilado, que lanzó un mensaje: «Si no es en este momento voy a demostrar todo sobre las relaciones con Ana Rosa Quintana, sus conocimientos de la Reina Letizia y la persona que me da ese dinero», avanzó