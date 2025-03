Villacís aclara que se queda en Ciudadanos

Javier Arias Lomo Miércoles, 1 de febrero 2023 | Actualizado 09/02/2023 11:37h. Comenta Compartir

Parece que el culebrón entre Villacís, Ciudadanos y el Partido Popular llega a su fin. La actual vicealcaldesa de la formación naranja ha anunciado esta tarde que «se presentará para liderar a los liberales» en la ciudad de Madrid de cara a las próximas elecciones municipales del mes de mayo tras una semana copada de rumorología.

La vicealcaldesa madrileña, que guardaba silencio desde el pasado domingo tras colgar un vídeo y pedir libertad a la dirección de Cs para decidir de qué forma concurrir a las elecciones en mayo, ha reivindicado esta tarde en un céntrico hotel madrileño que «nunca se ha ofrecido al PP» y ha negado las informaciones que aseguraban en los últimos días que estaba tratando de formar parte de las filas populares.

Aunque la realidad es que fue la propia presidenta madrileña, Isabel Díaz-Ayuso, quien este lunes cerraba la puerta a que fuese en las listas populares. Al menos a nivel regional, en Madrid. Por ello todas las miradas pasaron a estar puestas en una hipotética incorporación de Villacís al PP a nivel nacional.

De hecho, Génova había apremiado este martes a Villacís a tomar una decisión, trasladando que debía formular una «solicitud expresa» de que quiere incorporarse al proyecto que lidera Alberto Núñez Feijóo. Y este último esta mañana destacaba la «lealtad» de la vicelacaldesa y aseguraba que «le gustaba que la gente buena este en su partido».

Pero finalmente eso no sucederá. La vicealcaldesa ha remarcado que durante estos días ha visto «lo peor» de la política. «En el barro no me muevo bien. Los que me conocen saben que hay un tipo de política que no practico«.

La dirigente liberal ha recordado que durante los años que lleva gobernando con los populares en la capital española se podría haber convertido en alcaldesa. «Si esto fuese sobre mí no hubiese rechazado la alcaldía de Madrid como lo he hecho por honestidad». También ha negado que la reunión que mantuvo este fin de semana con el coordinador general de los populares fuese por una eventual incorporación a los populares.