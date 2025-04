Los vídeos de Tito Berni y el general acorralados en los interrogatorios

Son los interrogatorios ante la jueza del 'caso Mediador' de dos de las piezas claves de la trama: el ya exdiputado del PSOE Juan ... Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni y del exgeneral de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas. Los vídeos de esas declaraciones muestran a las claras cómo la instructora puso contras las cuerdas a ambos imputados, aunque con muy diferente resultados.

Las grabaciones judiciales revelan que la estrategia del exparlamentario del PSOE en su interrogatorio el pasado 22 de febrero pasó por negarlo todo. Todo, hasta el punto de llegar a afirmar que el mediador de la trama Marco Antonio Navarro Tacoronte, con quien aparece semidesnudo en las fiestas con prostitutas y con el que se cruzó decenas de conversaciones y mensajes que figuran en el sumario, solo era un conocido. A pesar de las evidentes mentiras, el exdiputado no acabó en la cárcel por la Fiscalía no lo solicitó y la juez no pudo enviarle a prisión, tal y como confesó que hubiera sido su intención.

La táctica del general en su declaración el 16 de febrero fue otra. La de agachar la cabeza y no intentar rebatir con la jueza las abrumadoras pruebas que le implican en este caso. El mando, que acabó en prisión tras esa deposición judicial, sí que llegó a confesar que el 'mediador' le ofreció sueldo de 5.000 euros y tarjeta de gastos cuando se jubilara.

He aquí tres de los momentos más interesantes de cada una de las dos declaraciones:

Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni La relación con el 'mediador' y la bronca de la juez

Vídeo. R. C.

La jueza del 'caso Mediador', Ángeles Lorenzo-Cáceres interroga a Tito Berni sobre su relación con el mediador, que a lo que el exdiputado responde que es un simple conocido, pese haberle facilitado hasta en 17 ocasiones su número de cuenta. Ante la falta de una respuesta convincente la magistrada abronca al investigado.

Niega conocer al general Espinosa

Vídeo. R. C.

A preguntas de su abogado, el exdiputado socialista niega haber recibido mordidas a cambio de interceder a favor de empresarios del sector ganadero y alimentario. También asegura que no conoce al general Espinosa, otro de los supuestos cabecillas de la trama corrupta. «No sé ni quién es y nunca he hablado con él».

Las visitas del mediador a Tito Berni en el Congreso

Vídeo.

En su declaración, Fuentes Curbelo quita trascendencia al tour por el Congreso con el que obsequió a Navarro Taroconte y varios empresarios que supuestamente habrían abonado las mordidas a la trama a través del Club Deportivo la Vega de Tetir. Según el Tito Berni, este tipo de recepciones son comunes por parte de los diputados. «Hay quien me pide citas guiadas al Congreso», dice.

General Francisco Espinosa Su primer encuentro con el 'mediador'

Vídeo. R. C.

El general retirado de la Guardia Civil declaró que su primer encuentro con Navarro Tacoronte se produjo «por casualidad» en un restaurante de Valencia. Tiempo después le hizo enviar una caja de puros canarios y le habló de sus constantes viajes a Madrid porque trabajaba para un diputado. Espinosa asegura ante la juez que nunca coincidió con Tito Berni y que tampoco lo conoce.

El sueldo extra para el general

Vídeo. R. C.

Según aseguró Espinosa en su declaración, Navarro Tacoronte y el empresario Antonio Bautista le ofrecieron «5.000 euros y una tarjeta de gastos de protocolo» para trabajar en una empresa fotovoltaica como encargado de relaciones institucionales dada su amplia agenda de contactos en las islas. «Yo no quería irme a mi casa jubilado y me agarro a esa primera circunstancia que me dicen, aunque luego no se materializó absolutamente nada», afirma ante la magistrada.

La tela de araña de Taraconte

Vídeo. R. C.

El mediador creó una tela de araña en la que envolvió al general y a empresarios, según el primero. Según su tesis, las comidas a las que asistió en distintos restaurantes de Madrid tenían como objetivo atemorizar a los empresarios al presentarles a un general de división de la Guardia Civil, lo que facilitaría la extorsión por parte de Navarro Tacoronte.