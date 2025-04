Víctor Torres insiste en que no tiene relación con Aldama y reta al PP a probar sus acusaciones

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, se ha ratificado este martes en lo que ya dijo en las anteriores comparecencia que tuvo que enfrentar - ... tanto en el Congreso como en el Senado el pasado año- para responder a las acusaciones vertidas contra él por Víctor de Aldama, el principal comisionista del 'caso Koldo' -que tiene contra las cuerdas al exministro y exsecretario de Organización del PSOE-.

Los 'populares' han recriminado al dirigente socialista -el cual saldrá reelegido como líder de los socialistas canarios este fin de semana- que, precisamente, negase en su primera comparecencia en la Cámara Alta, el pasado noviembre, haber tenido contactos con la trama, mientras que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «ha desvelado los mensajes que se intercambiaron con Koldo».

Algo que, según Torres, no es motivo suficiente para asumir ninguna responsabilidad política a día de hoy porque entonces «desconocían» lo que hacía el que fuera asesor de Ábalos. «Si hace cuatro años hubiésemos sabido o sospechado esto hubiésemos ido inmediatamente al juzgado de guardia. ¿Alguien conocía la realidad de este señor hace cuatro años?», ha asegurado el dirigente del PSOE.

Lo cierto es que el titular de Política Territorial ha tratado en todo momento de restar importancia y echar balones fuera respecto al hecho de que intercambiase mensajes en aquel entonces con el que fuera asesor de Ábalos. A juicio del expresidente canario, resulta normal que una persona que se encontraba dentro del círculo del ministerio tenga que haya interlocución con un presidente autonómica a la hora de cerrar alguna contratación, como sucedió con la covid-19.

Sobre la razón por la cual Aldama le ha puesto en el centro de sus acusaciones -cuando declaró ante el Tribunal Supremo y fue puesto en libertad-, Torres ha afirmado que «lo desconoce». «No le produce ningún beneficio en su defensa. No sé si puede ser alguien que esté por encima, pero quien da pábulo a eso es cómplice de esa acusación», ha apuntado durante su comparecencia.

Además, Torres -que ha acusado al PP de llevarle a la Cámara Alta justo la misma semana en la que está prevista su reelección como secretario general del PSOE canario- ha insistido en que «no tiene trato» con el comisionista, pero ha matizado que «no va a caer en la trampa de decir que no conoce a alguien» y que después pueda aparecer una fotografía conjunta o una reunión en la que ambos están presentes con más personas.

Sobre si está dispuesto a asumir responsabilidades políticas si se encuentra una prueba de todo lo relatado por de Aldama ante el juez del Supremo y que le atañe a él, Torres ha afirmado que «si alguien es capaz de demostrar que en mi carrera yo haya pedido un solo euro para beneficio particular, me voy a mi casa». No obstante, ha aprovechado para decir que él se aleja de los juicios paralelos y que la mayoría de la clase política, a su parecer, «es honrada y honesta».