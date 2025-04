155 heridos leves por el choque de dos trenes en Barcelona

Cristian reino Barcelona Miércoles, 7 de diciembre 2022, 08:51 | Actualizado 14:37h. Comenta Compartir

Un total de 155 personas han resultado heridas, todas leves, en el choque entre dos trenes de Cercanías de Renfe, en la estación barcelonesa de Montcada i Reixac, muy cerca de la capital catalana. La mayoría de las lesiones han sido contusiones y algún traumatismo. 39 de los heridos han sido trasladados a centros médicos, aunque ninguno de ellos reviste gravedad. Uno de los dos convoyes estaba parado y el otro entraba en la estación y había activado la maniobra de frenado.

En estos momentos se desconocen las causas del siniestro, según ha señalado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, desde el lugar del accidente. La ministra ha pedido que no se especule con las causas y ha descartado que la meteorología y en concreto la niebla haya podido ser un factor decisivo en el siniestro. También ha pedido que no se mezcle el debate sobre el déficit de inversiones del Estado en la red de Cercanías de Cataluña con el accidente. «No tiene nada que ver», ha asegurado. «Es un accidente. No mezclemos cosas que nada tienen que ver», ha recalcado. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en cambio, ha afirmado que «mejorar el servicio en Cataluña es urgente e inaplazable«. Aragonès ha reclamado »todas las explicaciones« al Gobierno, a Adif y a Renfe. El jefe de servicios especializados del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de la Generalitat, Joan Carles Gómez, ha informado también que la Policía catalana está investigando la velocidad a la que circulaba el tren que ha impactado con el otro, sin bien algunos pasajeros han señalado que iba lento.

Imágenes del accidente. AGENCIAS

Por suerte, los trenes no circulaban con tantos pasajeros como un día de labor normal a primera hora de la mañana, debido al puente, aunque alguno de los vagones estaba lleno. Nadie ha quedado atrapado en el accidente. El choque se ha producido a las 7.50 de la mañana. Uno de los dos trenes estaba parado, con unos 500 pasajeros, que estaban entrando y saliendo del convoy. Ha sido el que llegaba a la estación el que ha embestido al otro por detrás.

Vídeo. La ministra Raquel Sánchez explica el accidente. EP

«Afortunadamente y a pesar de los aparatoso del accidente, no hay que lamentar ningún herido grave», según la ministra. La gente que iba de pie es la que ha salido peor parada, al caer tras producirse el choque. Alguno de ellos ha relatado que han salido literalmente «volando» como consecuencia del «impacto muy fuerte». Muchos de ellos han denunciado sensación de abandono tras el siniestro y también algunas escenas de pánico hasta que han llegado los servicios de emergencias porque había gente sangrando de la nariz o con brechas en la cabeza.

