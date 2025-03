Sánchez aprueba los avales hipotecarios ante sus socios en un tenso Consejo de Ministros

Ninguna influencia tuvo el malestar de Unidas Podemos con la decisión de autorizar que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) avale hasta el 20% de ... las hipotecas de jóvenes o familias con menores. El acuerdo que permitirá impulsar la medida anunciada el pasado domingo por Pedro Sánchez en uno de los actos electorales del PSOE para los comicios locales y autonómicos del 28 de mayo fue aprobado este martes por el Consejo de Ministros, aunque aún faltan algunos trámites dentro del propio Ejecutivo para poder hacerla efectiva.

El riesgo de escenificar un nuevo enfrentamiento con su socio de Gobierno a apenas dos semanas de que los ciudadanos acudan a las urnas no pesó lo más mínimo en el ánimo de los socialistas. Fuentes de Moncloa esgrimieron tras la reunión que la iniciativa goza de una «gran aceptación» tanto entre los ciudadanos como en el sector y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, argumentó que la «urgencia» del problema de acceso a la vivienda «no tiene una solución única» y que, aunque es «innegable» que la «prioridad» del Gobierno es fomentar la construcción de inmuebles para alquiler sostenible, su obligación es tratar de dar respuesta a las distintas necesidades que se plantean.

Tanto Podemos como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, recriminaron ya el lunes que esta iniciativa pensada para facilitar la compra de vivienda a quienes no superan un determinado nivel de renta (menos de 4,5 veces el IPREM o el doble si se trata de una pareja) es contraria al planteamiento general de la ley de derecho a la vivienda que tantos años de negociación ha costado sacar adelante. Tras el Consejo, Díaz volvió a la carga con un hilo sobre el asunto en su cuenta de Twitter. «Durante años se subvencionó la vivienda como un producto financiero, una política injusta e ineficaz. Hoy vemos sus resultados: precios de la vivienda y el alquiler disparados, y un aumento insoportable de las cuotas hipotecarias por la subida de los tipos de interés», advirtió.

Fuentes socialistas apuntan a que durante la encuentro ministerial no hubo reproches en este sentido. Desde Podemos sostienen, sin embargo, que sí expresaron su enfado por el hecho de que ni siquiera se hayan seguido los cauces ordinarios y de que la propuesta no pasara por la reunión de subsecretarios en la que suelen prepararse los Consejos de Ministros. Que no estaban de acuerdo con el contenido era, por lo demás, ya obvio.

De hecho, tanto la ministra de Transporte como el portavoz del PSOEen el Congreso, Patxi López, acabaron diluyendo estos avales del ICO como una «pequeña parte» de un «paquete de medidas más extenso» en el que se insertan también los anuncios del presidente de ampliación del parque público de viviendas y en el que el alquiler «es la parte central». También negaron que la medida sea «electoralista». «Si la aprobamos ahora –sostuvo este martes el exlehendakari– es porque no pudimos hacerlo durante la pandemia, no era la prioridad».

Al margen de las críticas de la víspera, el portavoz parlamentario de Unidos Podemos, Pablo Echenique, que equiparó este desencuentro al que ya se vivió con el envío de carros de combate a Ucrania, insistió al tiempo en el que se reunía el Consejo de Ministros en la Moncloa en que solo hay que ver que la decisión –que, según aclaró Sánchez, no tiene tramitación parlamentaria y no será sometida por tanto a la votación del Congreso– la han celebrado «Ana Patricia Botín, el PP y Ortega Smith».

Unidad en el espacio morado

Pese a las tiranteces que reinan en el espacio morado por las diferencias evidenciadas en torno al apoyo a Sumar, en esta ocasión las facciones que componen Unidas Podemos coinciden en el diagnóstico. La diputada de los comunes Aina Vidal también defendió que «hay otras medidas mucho más beneficiosas que estas, como ampliar el parque público de viviendas». «La gente en España sabe que el Gobierno ha tardado en aplicar la ley de vivienda, y sabe que el PSOE ha sido el culpable. Los socialistas quieren aprovechar ahora la campaña electoral y hay que recordarles que la legislatura no ha acabado y no hace falta tirar recursos públicos a la basura como hace esta medida», zanjó.

Desde Esquerra y EH Bildu, las otras dos formaciones que participaron activamente en la negociación de la ley de vivienda, también se vertieron duras críticas sobre la medida anunciada por Sánchez. «Nos parece que repetir ese modelo para acceder a la vivienda es un error», afirmó el diputado republicano Gabriel Rufián. La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, por su parte, cree que esta «solo beneficia a los propietarios, es una experiencia fallida en otros países y es una decisión errónea».