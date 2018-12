Hacia unaNavidad incierta Habrá que felicitar a Pedro Sánchez si todo sale bien el próximo día 21, celebrando el Consejo de Ministros en Barcelona. Pero ¿cuál será la contrapartida si los independistas radicales se empeñan en seguir el camino de la violencia callejera y todos los desafueros que vienen anunciando? TERESIANO RODRÍGUEZ NÚÑEZ Periodista Sábado, 15 diciembre 2018, 00:30

No sé si la idea de presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy partió de Pedro Sánchez o alguien se lo susurró. No cabe duda que el momento fue oportuno: no hay más que ver los resultados. El 'tancredismo' practicado por Rajoy, impasible el ademán –¿a que a los mayores les suena la copla?– pase lo que pase a su alrededor, propició que una gran mayoría del arco parlamentario apoyara la moción. Bien es cierto que, en cuestiones políticas de esta naturaleza, el éxito no se puede medir sólo por lo que ocurra aquel día o en los inmediatamente posteriores, sino en lo que venga después. Así debió verlo Pedro Sánchez, que no perdió ocasión de mejorar inmediatamente nuestras relaciones exteriores visitando cuantos más países mejor, pues nunca faltan razones para ello cuando existe voluntad, y menos si tienes un avión a tu disposición. No recuerdo desde los tiempos de Adolfo Suárez, es decir, desde los inicios de la Transición, ningún presidente que haya visitado tantos países en tan poco tiempo. Ignoraba que nuestras relaciones exteriores estuvieran en tal estado de abandono.

También es cierto que los días no pasan en balde. Y que los problemas no se resuelven a base de postureo ni de corretear de un país a otro o de mirar para otro lado. Con esa cruda realidad se está encontrando ahora Pedro Sánchez. El descalabro sufrido en Andalucía por Susana Díaz y con ella el Partido Socialista que representa, es un hecho que a Pedro Sánchez le tiene que escocer. Tanto más cuanto que cada día que pase se verá más compelido a convocar Elecciones Generales, tanto si le gusta como si no, y por mucho que desee agotar la legislatura.

Por si no tuviera bastante con esta España actualmente desmadejada y pesarosa, abocada a un futuro incierto y preocupante por más de una razón, está la 'cuestión catalana'. La sensación que tenemos muchos españoles es que Pedro Sánchez creyó que el problema catalán se iba a solucionar con buenas palabras y una actitud abierta y comprensiva hacia las demandas catalanas, llegando en la práctica casi al autogobierno. Por de pronto, los independentistas ya han conseguido algo muy importante: poner negro sobre blanco que lo que ellos quieren es un territorio independiente, ya dirán si república, reino, condado, sultanato o sabe Dios qué. El caso es no tener que ver nada con el resto de España. Parece traerles al fresco lo que deseen los demás habitantes del país al que hasta ahora pertenecen, incluidos los catalanes que no piensan como ellos y que, probablemente, sean más que los independentistas.

Nuestro actual presidente, salido de una moción de censura –creo que más oportunista que oportuna– frente al inmovilismo de Rajoy, debió creer que el 'problema catalán' se solucionaba con concesiones cuantas más mejor, hasta el punto de llevar a Cataluña casi a una independencia de hecho, aunque guardando las formas. Pero esa carambola ya no le salió. Los catalanistas más acérrimos intentaron y siguen intentando alzarse, como suele decirse, con el santo y la limosna. Nada que no sea la 'República Independiente de Cataluña'. Eso... si no salen diciendo cualquier día de estos que quieren volver al antiguo 'Condado de Cataluña' por eso de la legitimidad histórica o... ¡vaya usted a saber qué!... ¿Será por ocurrencias? Con personajes como Puigdemont o Torra cualquier cosa es posible.

De todos modos, y por aquello de que «el que avisa no es traidor», ya parece que los CDR están haciendo los preparativos para dar la bienvenida a Pedro Sánchez y su Gobierno si mantienen el propósito anunciado de realizar en Barcelona la reunión del Consejo de Ministros el próximo día 21. En esta misma página y en las columnas de al lado, se publicaba el pasado miércoles un editorial bajo el título 'Cataluña, fuera de control'. Se analizaba allí el papel de Quim Torra en la Generalitat, algo así como un doble de Puigdemont, y la sombra que proyectan hechos como que, a grupos fuera de control y sin identificar, se les permita la toma durante horas de las vías de comunicación: que es lo que hicieron recientemente ,y lo que amenazan hacer el próximo viernes, día 21, como música y telón de fondo de la reunión del Consejo de Ministros que Pedro Sánchez se propone celebrar en Barcelona precisamente ese día.

Uno no duda de las buenas intenciones que puedan mover a Pedro Sánchez para tomar semejante decisión. Y habrá que felicitarle si todo sale bien. Pero... ¿cuál es la contrapartida si los independentistas radicales se empeñan en seguir el camino que mejor conocen, el de la violencia callejera, el entorpecimiento del tráfico, el corte de las comunicaciones y todos los desafueros que generen molestias y pérdidas, según vienen anunciando?

Y todo ello, a las puertas de la Navidad, ese tiempo del que apenas queda rastro del sentido religioso que tuvo, si bien perduran la familiaridad y los afectos que nos inducen a decir «Feliz Navidad», que deseo a cuantos han llegado leyendo hasta aquí.