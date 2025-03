Ultimátum del Govern al PSC: «Esta semana, blanco o negro»

cristian reino Barcelona Martes, 24 de enero 2023, 14:30 Comenta Compartir

La negociación presupuestaria en Cataluña, entre el Govern y el PSC, ha entrado en su fase decisiva. El Gobierno catalán se resiste a poner un límite temporal a las conversaciones, pero sí ha advertido a los socialistas de que esta semana deben aclarar si optan por el «blanco o por el negro». El Ejecutivo ha calificado este martes de semana «determinante» para saber si es capaz de aprobar las cuentas autonómicas o si tiene que extender la prórroga presupuestaria para los doce meses del año. En cualquier caso, el Gobierno en solitario de ERC, presidido por Pere Aragonès, ya no descarta nada, ni siquiera aprobar sus números en el consejo ejecutivo y empezar la tramitación parlamentaria sin tener asegurada la mayoría de escaños necesaria para su aprobación.

El Govern cree que ha «cedido» a las exigencias del PSC, al abrirse por primera vez a estudiar la construcción del llamado cuarto cinturón, una ronda norte que uniría Sabadell y Terrassa por carretera y al que se opone Esquerra. Esta es una de las reclamaciones de los socialistas, junto al compromiso con la ampliación del aeropuerto del Prat o el complejo turístico del Hard Rock en Vilaseca, junto a Port Aventura, en Salou (Tarragona). El PSC, de momento, no ha recibido la «concesión» de los republicanos como un «gesto» suficiente para desencallar la negociación y ha advertido a Aragonès de que ya no es el momento de «estudiar» proyectos, sino de «ejecutar». Los socialistas ya avanzan que la propuesta de ERC no les gusta e insisten en que no se moverán de su posición. Aunque siguen sin levantarse de la mesa.

El Govern duda de la voluntad real de los socialistas para llegar a un acuerdo y les acusa de dilatar la negociación por intereses partidistas. Según la portavoz del Ejecutivo catalán, sería «irresponsable» no llegar a un pacto. «Si hay voluntad, lo veremos en los próximos días», ha señalado Patrícia Plaja, tras la reunión semanal del consejo de gobierno de la Generalitat. Si hay acuerdo o no se verá este jueves en el pleno del Parlament. El PSC ha presentado una moción sobre infraestructuras en el Parlament, a la que ERC ha añadido una enmienda, con su propuesta de estudiar el cuarto cinturón como una opción posible.

ERC y el PSC se reunirán en las próximas horas para ver si hay margen de acuerdo o si las conversaciones saltan por los aires. «La negociación no se puede dilatar más. Esta semana debería ser determinante. Todo tiene un límite, no puede alargarse más, pero no pondremos fechas límite», ha asegurado la portavoz de Aragonès.