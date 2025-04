Feijóo acusa a Sánchez de «aislar» al PP y preferir a Bildu como socio

María Eugenia Alonso Madrid Lunes, 29 de agosto 2022, 15:18 | Actualizado 19:20h. Comenta Compartir

Alberto Nuñez Feijóo instó este lunes a Pedro Sánchez a abandonar la «crispación» y sumar esfuerzos para afrontar el duro otoño económico que se avecina. El líder del PP quiere romper el aislamiento al que le está sometiendo el presidente del Gobierno, que no le ha llamado para nada a pesar de que le ha remitido hasta cinco propuestas en diversas materias que han sido ignoradas. Su única interlocución, reconoció, se ha limitado a un SMS para desatascar la renovación del Poder Judicial porque «no puede sacarlo adelante con EHBildu». «Ha renunciado a pedirle los votos al PP, porque no los quiere o porque Bildu, Podemos o Esquerra no le dejan».

Feijóo lamentó que «no hay una sola decisión estratégica o votación» que sea fruto de un diálogo con el PP y censuró que el jefe del Ejecutivo prefiera que sean los soberanistas quienes orienten las políticas» de España. «Supongo que cree que así, con reales decretos ley, tiene menos desgaste político y tiene réditos electorales, pero se está equivocando de aliado», aseveró en su primera rueda de prensa en Génova desde que asumió las riendas del partido en abril.

Pese a denunciar que el Gobierno está instalado «en el insulto», el líder gallego volvió a tender la mano a Sánchez para tratar de poner freno al deterioro de la economía familiar. Los populares ultiman un plan energético que presentarán como alternativa al decreto que está actualmente en vigor, y que propondrá, entre otras medidas, recortar el gasto en luz del sector público, incentivar la energía hidroeléctrica y una moratoria para las nucleares. «Hay que reformular la política energética; centrarse sólo en el ahorro –dijo– es comprar el marco chantajista de Rusia».

Feijóo aprovechó para reclamar al presidente que renuncie a hacer los nombramientos del Constitucional (debería hacerlo antes del 13 de septiembre) para poder retomar las conversaciones sobre el CGPJ. Según el líder conservador, lo que está haciendo el PSOE con el tribunal de garantías es «tumbar los puentes de negociación». Así que si los socialistas quieren renovar el órgano judicial deberán mover ficha. «Hemos hecho una propuesta por escrito y está ahí», zanjó.