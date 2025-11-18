HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del sumario del piso franco junto al Congreso usado por Cerdán para reunirse con las constructoras G.C.

La UCO certifica las mordidas de la trama de Cerdán: «2% del total adjudicado a la constructora»

Las 227 páginas del informe sobre «Acciona-Servinabar» revelan que el exdirigente socialista tenía un piso franco junto al Congreso para sus 'negocios' y apuntan a que él era el «enlace» entre las empresas y el Gobierno

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín
Sara I. Belled

Melchor Sáiz-Pardo, Mateo Balín y Sara I. Belled

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:26

Comenta

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desnuda la trama corrupta de Santos Cerdán y revela como el exsecretario de Organización, casi hasta ... el día en que fue enviado a la cárcel por el Supremo, se enriqueció a base de mordidas a las constructoras por sus servicios ante el Gobierno para el amaño de obra pública. Un dinero que canalizaba a través de sus familiares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El deportista Kini Carrasco y la influencer Zulema Romero se suman a la lista electoral del PP
  2. 2

    Una funcionaria recusa a los magistrados del caso Azagra
  3. 3 El restaurante extremeño «de barrio» que ha conquistado a la Guía Repsol con sus platos de caza
  4. 4

    Abascal sobre Guardiola: «O pasan por el aro o habrá que votar las veces que haga falta»
  5. 5 Heridas 34 personas en un accidente múltiple en la A-6 en Madrid con un autobús implicado
  6. 6

    La Junta propone cerrar la oferta pública de empleo de este año con más de 3.000 plazas
  7. 7

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  8. 8 El cupón sueldazo fin de semana de la ONCE da un premio de 240.000 euros en Extremadura
  9. 9 La Policía interviene en una nueva pelea en la zona de la Conce de Cáceres
  10. 10 El pueblo de Extremadura que transporta a la tierra de los Hobbits

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La UCO certifica las mordidas de la trama de Cerdán: «2% del total adjudicado a la constructora»

La UCO certifica las mordidas de la trama de Cerdán: «2% del total adjudicado a la constructora»