Turull cierra la puerta a unificar las tres mesas de diálogo de los nacionalistas con el PSOE

Junts no quiere ni oír hablar de unificar las tres mesas de diálogo de los socialistas con los independentistas. El PSOE pactó tres espacios de ... negociación con ERC, Junts y el Govern a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. La primera mesa se reunió el sábado pasado en Ginebra. Sentó a socialistas, Junts y al mediador internacional. El próximo 21 de diciembre, Pedro Sánchez y Pere Aragonès reactivarán la mesa entre gobiernos y ERC y el PSOE aún tienen que reunirse, también bajo supervisión de un verificador, del que no se sabe aún la identidad, a diferencia del de Junts, el salvadoreño Francisco Galindo.

El presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat se han mostrado partidarios de unificar las tres mesas en una. Junts se opone. El secretario general de la formación nacionalista, Jordi Turull, ha descartado este miércoles la fusión de los tres espacios desde el argumento de que sería «comenzar la casa por el tejado». Desde Vic (Barcelona), ha dicho que lo primero que tiene que acordar el secesionismo es qué defenderá en la mesa. Sorprende esta afirmación, toda vez que tanto Aragonès como Puigdemont aseguran que el objetivo de la negociación con Sánchez es pactar un referéndum sobre la independencia y negociar un nuevo sistema de financiación para Cataluña, en la línea del concierto vasco y navarro.

El diálogo de Sánchez con los secesionistas arrancó el sábado pasado en Ginebra, rodeado de secretismo, y marcado por la división entre los nacionalistas. Junts defiende que su mesa es la buena y que será en ella donde se negociará la resolución del conflicto. Los de Puigdemont aseguran que la autodeterminación ya estuvo encima de la mesa en la primera reunión de Ginebra y que lo primero que hicieron fue abordar la metodología de la negociación. Aragonès, en cambio, reivindica que la mesa entre partidos nunca tendrá tanta fuerza como la de los dos gobiernos. El futuro de Cataluña lo ha de negociar el Gobierno catalán, asegura.

Aragonès y Turull han cargado contra la Carta Magna, en el 45º aniversario de su aprobación. «La Constitución Española no garantiza los derechos que merece la ciudadanía de Cataluña», según el presidente de la Generalitat. «Hoy más que nunca, seguimos trabajando por una Cataluña independiente que nos dé las herramientas para alcanzar el bienestar, la prosperidad, la igualdad y la libertad plena de los catalanes y las catalanas», ha afirmado.

Según el secretario general de Junts, la Carta Magna es una «jaula» para la aspiraciones identitarias de los nacionalistas catalanes. «No hay nada que celebrar en la Constitución del atado y bien atado», ha asegurado. En el acuerdo de investidura suscrito con el PSOE, no obstante, Junts apela al artículo 92 para poder celebrar un referéndum de secesión. Turull ha criticado a la Constitución, pues sirve a su juicio para «avalar la represión contra los independentistas». «Es una Carta Magna que no sentimos nuestra», ha señalado, ignorando que fue ampliamente refrendada en Cataluña. El independentismo no celebra el 6-D el día de la Constitución, sino que conmemora la sesión constitutiva del Parlamento catalán durante la Segunda República. «Hace 91 años, Cataluña recuperó la larga tradición parlamentaria abolida dos siglos antes por Felipe V», ha asegurado la presidenta del Parlament, Anna Erra.