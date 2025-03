Turnicidad, humanización y no ser «la pieza más débil» Los expertos inciden en la particular idiosincrasia de las Fuerzas de Seguridad del Estado para explicar el número de suicidios en estas instituciones

En 'La Flauta Mágica', la ópera de de Mozart, Papageno era un hombre-pájaro que decide suicidarse porque su amada no le corresponde, pero tres ... amigos consiguen convencerlo para que no se quite la vida. Los psicólogos bautizaron como 'efecto Papageno' a los beneficios de hablar del suicidio y Papageno se llama también la plataforma española que une a expertos y supervivientes. La asociación ha centrado parte de sus investigaciones en la alta tasa de suicidio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha encontrado patrones comunes, como explica Daniel López-Vega, coordinador de Papageno. «La turnicidad, que impide desarrollar una agenda social, los cambios de destino, que trastocan la vida personal, y la accesibilidad a las armas de fuegos son tres factores. Pero también el propio carácter de la institución, muy diferente al de otros trabajos. En una empresa normal, si tú te enfadas con el jefe, tienes un sindicato que te defiende. En la Guardia Civil, si, por ejemplo, sufres mobbing, quejarse a la autoridad puede suponer un grave problema», asegura López-Vega, autor del libro '¿Todo por la patria?'.

El psicólogo y profesor de la UNED Miguel Ruiz-Flores añade otras explicaciones. «La Guardia Civil y la Policía Nacional son un reflejo de la sociedad cada vez más fiel. Tradicionalmente, los agentes estaban formados para 'deshumanizar' a las personas a las que se dirigía sus actuaciones, pero esta situación ha cambiado en los últimos tiempos, y eso repercute en los profesionales. Son los primeros que acuden a una tragedia y, por tanto, se enfrentan directamente al sufrimiento humano. Y en un sentido similar, tampoco es lo mismo arremeter contra unos manifestantes cuando ya no se les considera deshumanizados, eso representa una carga mental superior», apunta Ruiz-Flores. «Y además», continúa, «estas instituciones en las que se valora tanto el equipo, nadie puede ser la pieza más débil. Cuando lo es, te puedes encontrar en una situación difícil». Noticia Relacionada Más de 200 policías y guardias civiles se han quitado la vida en la última década En el lado positivo, López-Vega destaca que ahora existe «más sensibilidad» en la Guardia Civil y la Policía respecto al riesgo de suicidio de los agentes, una concienciación que también ha llegado a la política. La investigadora Noelia Manuela García-Guirao publicó una tesis doctoral sobre el estrés laboral en la Guardia Civil y dedicó uno de sus capítulos al suicidio. Su trabajo recoge las intervenciones en el Congreso, y se aprecia un mayor número de preguntas sobre este asunto desde el año 2000, y más todavía desde el 2010. Varios diputados, de todo el espectro político (desde Bildu hasta Vox), se han interesado por la salud mental del conjunto de guardias civiles y policías.

