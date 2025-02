Trias: el adiós al único alcalde independentista que ha tenido Barcelona

Xavier Trias, exalcalde de Barcelona y exconsejero de la Generalitat, ha puesto este viernes fin a una larga carrera política, que empezó en julio de 1984, cuando fue nombrado director general del instituto catalán de la salud del Govern catalán. Posteriormente, y siempre de la ... mano de Jordi Pujol, fue consejero de Salud y de la Presidencia de la Generalitat, así como jefe de filas de CiU en el Congreso. Tras su paso por el Parlamento español, se centró en la política municipal, como alcalde, durante cuatro años, y concejal y presidente del grupo de CiU y más tarde de Junts casi 20 años. Trias, (pediatra, a punto de cumplir 78 años) se ha despedido de la política en activo en el último pleno de la temporada en el Ayuntamiento de Barcelona. Compañeros de partido y todos sus adversarios políticos le han tributado un largo aplauso y le han reconocido y agradecido su trayectoria. La plana mayor de su partido le ha arropado en su adiós. El alcalde Jaume Collboni ha anunciado la concesión de la medalla de oro de la ciudad.

«Marcho contento y agradecido. He sido feliz. Lo he pasado bien», ha asegurado en su despedida. No obstante, se va con un cierto sabor agridulce, ya que hace un año ganó las elecciones municipales, pero un pacto in extremis entre el PSC, los comunes y el PP le dejó con la miel en los labios. Lo tenía todo preparado para ser investido alcalde por segunda vez, tras su primera etapa entre 2011 y 2015. El día que Jaume Collboni fue investido por sorpresa, Trias dejó una de sus frases más célebres: «Que os den todos» afirmó para mostrar el cabreo que cogió al quedarse sin la vara de mando en la foto finish. Incluso había invitado a toda su familia al pleno para celebrar su investidura. En cambio, este viernes se ha autocitado y ha asegurado que no era el día para decir que «os den a todos». Ha sido el único alcalde conservador e independentista que ha tenido Barcelona desde la recuperación de la democracia. Todos los demás han sido o del PSC o de los comunes (Ada Colau).

Él siempre ha creído que tuvo una tercera ocasión de ganar, en 2015, pero a su juicio fue víctima de la guerra sucia del Estado para impedir su reelección como alcalde secesionista. Asegura que una portada de El Mundo, «Investigan una cuenta de 12 millones del alcalde de Barcelona en Suiza», fue el principio de su derrota electoral frente a Colau. La información era falsa, aunque sí admitió con el tiempo que su familia (procedente de sus padres) tuvo cuentas millonarias en paraísos fiscales, en concreto un 'trust offshore' en las Islas Vírgenes.

Siempre ha tenido muy buenas relaciones con el PP. Gobernó en el Ayuntamiento de Barcelona con su apoyo y fue uno de los fontaneros del pacto del Majestic con el Gobierno de José María Aznar, como consejero de la Presidencia con Jordi Pujol.

Se da la circunstancia de que deja la política días después de que hiciera lo propio otro de los veteranos de la política catalana, Ernest Maragall. En su caso, se fue tras salir derrotado en las municipales y después de que estallara el escándalo sobre los carteles contra él y su hermano, ofensivos por el alzhéimer del exalcalde, que partieron de la propia Esquerra.