Torra viaja a California donde defenderá la secesión en la Universidad de Stanford El presidente de la Generalitat, Quim Torra. / Efe El Instituto Luther King invita al presidente catalán a las puertas del juicio del 1-O CRISTIAN REINO Barcelona Viernes, 11 enero 2019, 14:51

A pesar de la polémica, pues en solo seis meses, Quim Torra ha gastado 120.000 euros en nueve viajes al exterior, que le convierten en el presidente catalán más viajero, el presidente de la Generalitat continúa con su plan de internacionaliza el proceso secesionista. A las puertas del juicio del 1-O, Quim Torra pronunciará el próximo lunes, una conferencia en el Centro de Humanidades de la Universidad de Stanford (San Francisco), invitado por el director fundador del The Martin Luther King Jr. Research and Education Institute, el profesor Clayborne Carson.

Se da la circunstancia, de que el propio Torra se vio envuelto en una polémica con la fundación que honra la memoria del líder afroamericano. Y es que, hace unos meses, Carson realizó unas declaraciones en El Confidencial donde reprochó al president por comparar el proceso catalán y con la lucha por los derechos civiles de Luther King. «No es justo que usen su figura. Luther King trataba de liberar a los afroamericanos de un sistema opresor, y no veo que formar parte de España sea una opresión», dijo Carson. «Nadie impide a los secesionistas ejercer sus derechos humanos fundamentales, ni veo en general que sean oprimidos como grupo, así que uno y otro movimiento no son comparables», remató.

Días después, matizó sus palabras y expresó su satisfacción por que cualquier movimiento use las técnicas no violentas que King siempre defendió y sobre el caso catalán dijo que no es su campo de especialización y que le gustaría hablar con líderes catalanes para conocer mejor la situación. El lunes podrá hacerlo, ya que el jefe del Ejecutivo catalán explicará el proceso político catalán a la comunidad universitaria con una conferencia que lleva por título «Derechos civiles y autodeterminación: una perspectiva catalana».

El martes, Quim Torra se desplazará a Silicon Valley. Torra tiene previsto además mantener «reuniones políticas» en Idaho y Washington, aunque el Palau de la Generalitat no ha detallado más su agenda. Se trata del segundo viaje de Torra a EEUU. El primero, fue en el mes de junio, cuando acudió al festival de folk Smithsonian, en Washington, donde tuvo un fuerte encontronazo con el entonces embajador español, Pedro Morenés.