Torra reivindica el 27-O y mantiene el objetivo de construir un Estado independiente Torra. / Efe El presidente de la Generalitat advierte a Sánchez de que no dará ni un paso atrás aunque reconoce que este último año no ha transcurrido como quería el independentismo CRISTIAN REINO Barcelona Sábado, 27 octubre 2018, 12:58

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reivindicado este sábado la vigencia política de la declaración unilateral de independencia aprobada hoy hace un año por la Cámara catalana. En un discurso institucional desde el Palau de la Generalitat, a pesar de que para hoy en principio no había agenda oficial de actos para conmemorar la proclamación fallida de la república de hace un año, Torra ha hecho suya la DUI que leyó hace doce meses Carme Forcadell y que luego no se hizo efectiva y que ni siquiera se publicó en el DOGC. «Tal día como hoy se proclamaba políticamente la República Catalana», ha señalado Torra. El presidente catalán ha advertido de que no dará ni un paso atrás en el proceso de construcción de un Estado catalán independiente. «Hemos venido a hacer eso», ha señalado. «Absolutamente obligado» con el mandato del 1-O y el 27-O, ha expresado.

El dirigente nacionalista ha lamentado que este año, desde la declaración de independencia, «no ha transcurrido como quería» el independentismo. «Todo el peso represivo del Estado español cayó sobre el Govern legítimo y democrático», ha denunciado. Eso sí, ha avisado al Gobierno central que el 155 no ha conseguido derrotar al independentismo. «Nadie dice que será fácil», ha expresado, pero ha vuelto a comprometerse con no dar ni un paso atrás hasta la consecución de la independencia. Y ha vuelto a situar el juicio del 1-O como el punto de inflexión de la legislatura. «No aceptaré ninguna sentencia que no sea la libre absolución», ha apuntado. Y en caso contrario, en caso de condenada, ha avisado que el pueblo catalán se enfrentará con la determinación y la fuerza del 1-O y el 3-O. «No renunciaremos nunca a ejercer el derecho de autodeterminación», ha rematado. Y ha Pedro Sánchez le ha advertido de que el compromiso con la libertad, los derechos civiles y la democracia no será nunca moneda de cambio en ninguna negociación.