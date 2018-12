Torra se querella contra Juan Antonio Marín por llamarle racista y golpista El candidato de Ciudadanos a la Junta de Andalucía, Juan Marín, / EFE El presidente de la Generalitat justifica la denuncia en una serie de declaraciones que hizo el dirigente de la formación naranja CRISTIAN REINO Barcelona Martes, 4 diciembre 2018, 13:25

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha presentado esta mañana una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Antonio Marín. Torra justifica la denuncia en una serie de declaraciones que hizo el dirigente de la formación naranja que a su juicio pueden ser presuntamente constitutivas de un «delito de injurias graves cometidas con publicidad», según la querella.

La denuncia dice que Marín «atribuyó de una forma reiterada, totalmente gratuita, sin ninguna justificación, con pleno conocimiento de su falsedad y temerario desprecio a la verdad, manifestaciones falsas al presidente de la Generalitat», eventualmente proferidas contra los andaluces, tales como haber insultado y humillado a los andaluces, afirmaciones como que «los andaluces tenemos un gen menos que los catalanes, que somos más flojos y somos más vagos» y que se dirigió a los mismos como «bestias taradas, víboras, hienas carroñeras».

«Ello atenta gravemente contra la dignidad, la fama y la buena estimación del más alto representante de la Generalitat de Cataluña», asegura el escrito de la denuncia presentado ante el TSJA. Asimismo, el querellado «profirió insultos gravemente humillantes que afectan también a la dignidad y a la fama del presidente de la Generalitat, tratándole de racista, golpista, cobarde o bien imputándole una actuación e ideología no demócrata», remata. «Las afirmaciones del señor Marín en ningún caso pueden considerarse ni espontáneas ni amparadas por el derecho fundamental a la libertad de expresión», añade la querella.

Las declaraciones a las que hace referencia la denuncia son las siguientes: «Sr. Torra, usted dice que va a denunciarme por defender a los andaluces. Usted, el que nos ha llamado bestias taradas, víboras, hienas carroñeras. Pues hágalo hoy, no pierda ni un solo minuto, no espere a mañana, Sr. Torra. Y añada también a esa querella esto que le voy a decir: Es usted un racista, un golpista, un cobarde. Usted no es un demócrata, Sr. Torra. Deje de insultar a los andaluces, deje de humillarlos. Deje de decir que Andalucía roba. Los que roban son los corruptos de su partido (...) Otros se callan, pero mire, yo no me callo Sr. Torra. Así que dé la cara, no huya como hizo Puigdemont. Y nos vemos en los Tribunales o donde usted quiera, donde haga falta».