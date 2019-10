Torra: «Quien haya cometido un acto violento debe ser castigado» Quim Torra. / Efe Oriol Junqueras se posiciona sobre un posible indulto: «Se lo pueden meter por donde les quepa» CRISTIAN REINO Barcelona Martes, 22 octubre 2019, 11:05

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, realizó la noche pasada la condena más contundente de la violencia desde que hace una semana se iniciaron los disturbios en el centro de Barcelona y en otras localidades catalanes como respuesta a la sentencia del Supremo contra los líderes del 'procés'.

En una entrevista a la CNN, el dirigente nacionalista ha afirmado que «quien haya cometido un acto violento debe ser castigado«. Hasta la fecha, Torra se había limitado a condenar la violencia, en genérico, pero se había negado a admitir que los manifestantes que se han enfrentado a los Mossos y a la Policía Nacional son violentos. Esta negativa ha servido de pretexto al Gobierno central para rechazar una reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra e incluso para contestarle el teléfono. «A mí no me representa la violencia y la condeno», ha expresado el líder secesionista. «Siempre he estado al lado de un movimiento pacífico y democrático con la bandera del diálogo y de la no violencia. Me mantengo aquí y nunca saldré de aquí», ha apuntado.

Se trata de su posición más enérgica desde el lunes pasado. Así lo ha reconocido el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en TV3. «Por primera vez, ayer condenó la violencia», ha señalado. Iceta, preguntado sobre si este posicionamiento del presidente de la Generalitat sería suficiente para desbloquear el contacto con Sánchez, ha añadido que quizá antes de hablar con el presidente del Gobierno debería hablar con él. Según el dirigente soberanista, la violencia podría «entorpecer» el camino hacia la independencia.

Presiones internas

Torra, además, ha descartado dimitir o convocar elecciones, desde el argumento de que ante una sentencia que considera un castigo injusto hace falta un gobierno fuerte, a pesar de que este es uno de las principales reproches que le hacen sus socios, que le acusan de no haber estado en su sitio y no haber sabido gestionar la crisis de esta semana.

«Este Govern no nos hace más fuertes», según ha asegurado Joan Tardà (ERC) en RNE. «El proceso no avanzará mientras no lo lidere ERC», ha rematado. Oriol Junqueras también ha apostado por elecciones en 'naciodigital'. Siempre es un buen momento para que los ciudadanos se expresen, ha señalado. Y hasta ha apuntado a Pere Aragonès como candidato a la presidencia. Está «cualificadísimo», expresa. Y sobre el indulto, lo ha descartado: «Se lo pueden meter por donde les quepa».

Electoralismo

El presidente de la Generalitat ha acusado a Sánchez de practicar el «electoralismo« con la gestión de la crisis desatada esta semana con las algaradas y los enfrentamientos entre manifestantes independentistas y policías. A su juicio, en Cataluña no hay un problema de convivencia y de violencia como sostiene el presidente del Gobierno. «Lo que hay es un problema de democracia», ha rematado.

La situación, a su entender, requiere «diálogo y serenidad», de ahí que considere «incomprensible» que Sánchez no le haya cogido el teléfono ni quisiera reunirse ayer con él durante su visita a Barcelona para dar su apoyo a la Policía Nacional. También ha criticado la actuación de la Policía Nacional y ha reclamado que se investigue si ha actuado con proporcionalidad.