En torno al indulto El derecho de gracia es una potestad atribuida al gobierno y debe ser considerada una medida excepcional para revertir situaciones injustas en la ejecución de las penas, no para evitar el cumplimento de las mismas por los inconvenientes que pudieran existir FRANCISCO JAVIER MONTERO JUANES Teniente fiscal de la Fiscalía de Extremadura Sábado, 12 octubre 2019, 00:24

EL Código Penal es la norma del ordenamiento jurídico que castiga con las sanciones más severas a las conductas humanas que lesionan un bien jurídico. En contraposición a la norma suprema, se le conoce como 'constitución negativa', ya que mientras aquella enumera el catálogo de derechos de los ciudadanos, la ley penal impone un castigo a las personas que cercenen esos derechos o bienes jurídicos protegidos. Se define el delito y se establece su consecuencia: la pena.

La pretensión del legislador es que la sanción tenga un efecto preventivo respecto a todos. También que su imposición contribuya a restablecer el orden público y la paz social mediante la punición de las acciones más graves que el ser humano puede cometer. Garofalo llamó a los hechos delictivos como «el mínimo del mínimo ético». Asimismo es voluntad del poder legislativo que el reproche penal guarde proporción tanto con el desvalor intrínseco del acto como con el resto de las acciones tipificadas como delito: no puede corresponder la misma pena a un ladrón que a un homicida; o a un falsificador de relojes que a un agresor sexual. Sin embargo, en ocasiones el rigor de la norma penal –que tiene una perspectiva general– puede llegar a tener graves consecuencias en casos muy concretos y castigar con desproporción.

Las penas tienen un fin preventivo, pero la ejecución de las penas privativas de libertad debe de estar orientada hacia la reeducación y reinserción social. Este es su objetivo primordial, tal y como establecen los artículos 25,2 de la CE de 1978 y el 1 de la LOGP de 1979. Pues bien, este fin reeducativo y resocializador puede no existir siempre. Pensemos en los procesos que duran años y cuando se requiere al penado para ingresar en prisión lleva ya una vida en plena integración social e incluso no parece la misma persona que delinquió. O pensemos –y hay casos en que así ocurre– en una pena desproporcionada. Para remediar estas y otras situaciones se creó la figura jurídica del indulto, también conocido como 'derecho de gracia'. Es la potestad de perdonar o conmutar la pena impuesta por un tribunal de justicia a un ciudadano en sentencia ya firme.

El indulto hunde sus raíces en la historia. Ya era conocido por las sociedades primitivas y en el Medievo se generalizó, para pasar a ser luego una prerrogativa más de las monarquías absolutistas de Europa. En España no es hasta el año 1870 cuando se promulgó la correspondiente Ley de Indulto, que intenta poner orden a la institución, establecer las causas de concesión e implementar un procedimiento reglado. Desde entonces, el indulto ha sido una práctica común de los sucesivos gobiernos que, con mayor o menor prolijidad, han concedido un número considerable de gracias. Es destacable la costumbre del régimen dictatorial del general Franco de otorgar indultos generales por las más variadas y exóticas razones, comúnmente relacionadas con la ideología imperante o con la persona del Jefe del Estado. La Ley, con algunas leves modificaciones, subsiste vigente a día de hoy, pero la Constitución de 1978 ha prohibido los indultos generales por lo que todas las concesiones lo son ya a título individual.

Lo que no ha cambiado es que sigue siendo una prerrogativa gubernamental y no judicial. El derecho de gracia ha venido singularmente atribuido al Jefe del Estado, y así lo determina el artículo 62 i de nuestra Constitución, si bien al tener España un régimen de monarquía constitucional y parlamentaria y gozar el Rey de inviolabilidad, como en cualquiera de sus actos, requiere el refrendo del Presidente del Gobierno de la Nación.

El tribunal, el ministerio fiscal y la víctima del delito expresarán su parecer respecto al perdón en un expediente tramitado por el Ministerio de Justicia para elevarlo al Consejo de Ministros. Aún siendo una facultad del poder ejecutivo que no requiere de motivación y, por tanto, es enteramente discrecional, dista de ser arbitrario. En este sentido, la sala III del Tribunal Supremo ha resuelto que es revisable jurisdiccionalmente la concesión de un indulto en los supuestos en los que los informes hayan sido negativos, y que por ello el Gobierno debe motivar la resolución para poder comprobar la existencia de razones de justicia, equidad o utilidad. De lo que se trata es de descartar todo tipo de arbitrariedad proscrito en el artículo 9.3 de la Constitución.

Este año la figura del indulto ha cobrado gran transcendencia mediática tanto a nivel local como nacional. La condena por la justicia cacereña en el caso conocido como de 'la Madrila' o las más que probable sentencia condenatoria que próximamente se dictará por la sala II del Tribunal Supremo en el llamado 'juicio del procés catalán' la han colocado en primer plano de la actualidad. Las diferencias entre ambos procesos son enormes, pero hay una que a los efectos que nos ocupan es determinante: en uno de ellos existe ya sentencia firme, mientras que en el otro aún no existe resolución que ponga fin al proceso.

En el caso de 'la Madrila' se han seguido los procedimientos legales, se han recabado los informes oportunos del fiscal, del tribunal sentenciador y de las víctimas. Todas las opiniones han sido contrarias al otorgamiento del indulto y el Gobierno de la nación lo ha denegado. No se han advertido razones de justicia, equidad, utilidad o desproporción de las penas impuestas.

El derecho de gracia no es un derecho subjetivo de las personas, no les pertenece. Es exclusivamente una potestad atribuida al gobierno legítimamente constituido y por ello debe de ser considerado como una medida excepcional llamada a revertir situaciones injustas o indeseables en la ejecución de las penas, no para evitar el cumplimiento de la misma en función de los inconvenientes de todo tipo que pudieren existir para las personas. Lo contrario sería tanto como refrendar la impunidad de los actos delictivos, y eso es algo que ningún sistema legal moderno y constitucional puede permitir ni soportar.