Las frases que Ayuso y Egea se han dedicado en sus comparecencias

Miguel Ángel Alfonso Madrid Jueves, 17 de febrero 2022, 14:00 | Actualizado 17:33h. Comenta Compartir

En una rueda de prensa sin preguntas ni tampoco precedentes en la política española, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado con especial virulencia contra la dirección de su propio partido, a la que acusa de urdir una trama de espionaje contra ella. A las pocas horas, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha respondido con tono grave a estas acusaciones en otra comparecencia.

Díaz Ayuso «Nunca imaginé que la dirección de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel contra mí»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, que mantiene desde hace meses un pulso con la dirección del PP por el control de partido en la región, no ha ahorrado calificativos para describir la supuesta operación de la que acusa a Génova. En su intervención ha nombrado específicamente al presidente de la formación, Pablo Casado.

García Egea «En septiembre recibimos información sobre un supuesto cobro de comisiones relativo al entorno de Díaz Ayuso»

El secretario General del PP reconoce que su formación tuvo conocimiento de esta supuesta trama de corrupción en septiembre, en pleno fervor por el Congreso Nacional del partido, en el que Ayuso fue una de las líderes más jaleadas en el acto final del evento en Valencia.

Díaz Ayuso «Pido que se depuren responsabilidades tanto en el partido nacional como en el partido regional»

Díaz Ayuso ha exigido una respuesta clara e inmediata a su partido para explicar o aportar pruebas de que se produjo un delito de corrupción en la firma del contrato de urgencia para suministrar 250.000 mascarillas, firmado en lo peor de la pandemia, el 1 de abril de 2020.

García Egea «Desmiento de forma tajante y sin reservas que este partido haya contactado con agencias de detectives»

García Egea ha negado que el PP contratara o diera la orden de contratar una agencia de detectives que investigara a la presidenta madrileña. Según su versión, Pablo Casado llamó a Ayuso a su despacho en octubre y le pidió que aclarar la situación. «A día de hoy no lo ha hecho», asegura el secretario general de los populares.

Díaz Ayuso «Siempre he sido leal a mi casa»

Ayuso defiende que «de esta operación me enteré en Génova, ni mi Gobierno ni yo hemos intervenido ni ese ni ningún otro contrato a nadie de mi entorno. Mi hermano lleva trabajando como comercial en el sector sanitario 26 años, mucho antes de que yo entrara en política, pero nunca le he ayudado para conseguir absolutamente nada».

García Egea «Ayuso ha vertido acusaciones gravísimas, casi delictivas, contra el presidente y toda la formación. Es algo nunca visto en nuestro partido»

El secretario general de los populares afirma que las acusaciones «casi delictivas» que ha vertido Díaz Ayuso ya están en manos de los abogados del partido y ha anunciado la apertura de un expediente a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Díaz Ayuso «El hecho de preparar un dossier no era para buscar ninguna verdad, sino para desprestigiarme personal y políticamente»

La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que se enteró a través de «varios medios de comunicación» que la dirección de su partido estaba preparando un informe para limitar el ascenso meteórico que está tenido dentro de su partido.

García Egea «Desmiento que haya elaborado ningún dossier sobre Díaz Ayuso. Nunca le hemos imputado la comisión de ningún delito»

García Egea ha dedicado su intervención a desmentir punto por punto el relato efectuado por Ayuso y niega la existencia de cualquier dosier que buscara el desprestigio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Díaz Ayuso «Las declaraciones que provienen del entorno de Pablo Casado, y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos»

Ayuso se ha mostrado especialmente dolida con el presidente de su partido, al que acusa de lanzar acusaciones «desde el anonimato» y no desmentirlas. «Que la oposición me ataque, es lógico, pero que lo haga la dirección de mi partido porque me quiero presentar al Congreso, es insensato», ha zanjado.

García Egea «Que nadie use las siglas del PP para blindarse ante problemas en los que pueda verse envuelto»

García Egea ha pasado al ataque para insinuar que las duras críticas de la presidenta madrileña son solo un blindaje «ante problemas» en los que se ha podido ver envuelta. «Lo único que hemos pedido a Ayuso ha sido colaboración real», ha zanjado.