El PP tilda de «frivolidad» las medidas de ahorro energético del Gobierno La Comunidad de Madrid anuncia que recurrirá el Real Decreto anunciado ayer por el Ejecutivo «si no es constitucional»

El Partido Popular ha cargado duramente esta mañana contra las medidas de ahorro energético anunciadas ayer por el Ejecutivo para paliar la crisis. Su coordinador general, Elías Bendodo, las ha tildado de «frivolidad» y ha apuntado que se trata de «una provocación para las familias que lo están pasando mal». «Un plan energético serio no puede limitarse a decirle a la gente que suba el aire, baje la calefacción, apaguen los escaparates y se quiten la corbata», ha apuntado.

Bendodo ha asegurado que países como Francia y Alemania están actuando de forma completamente distinta. «Un país serio toma medidas de calado», ha afirmado tras recriminar al Ejecutivo que las medidas finalmente se articulen mediante un decreto ley. «En un principio iban a ser recomendaciones. Esta no es manera de gobernar».

Además, el coordinador general del PP ha asegurado «entender la desesperación y la reacción de cualquier líder autonómico y local ante los bandazos que da el Gobierno». Lo ha dicho al ser preguntado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien ayer mismo publicó un tuit asegurando que no acatarían los ajustes anunciados por Sánchez.

De hecho, el portavoz de su ejecutivo, Enrique Ossorio, ha asegurado esta mañana que «analizarán seriamente el Real Decreto porque, si no es constitucional, lo recurriremos». «Todo aquello que nos parezca negativo para los madrileños y también, por supuesto, para los españoles, la Comunidad de Madrid, dentro de su ámbito de competencias, que no sea normativa básica, evidentemente no lo va a aplicar», ha asegurado.

Y esta mañana era la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, quien respondía a Ayuso asegurando que «siempre demuestra egoísmo y falta de solidaridad». La ministra de Economía ha advertido de que «un real decreto ley hay que cumplirlo» y ha instado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a posicionarse ante el órdago de Ayuso, recordando que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, miembro del Partido Popular Europeo, lleva días alertando de que hay que «prepararse para lo peor» ante un posible corte del suministro del gas ruso.

Bendodo, que ha participado en un acto del PP de Málaga, también ha asegurado que «es llamativo que el Gobierno siga apretando el cinturón a los ciudadanos y que no se ajuste el suyo». «Hace falta un plan serio, consensuado, hablado con las comunidades y los ayuntamientos».

Según el dirigente popular, «Sánchez solo está preocupado por aguantar y no gestionar». «Un presidente del Gobierno no puede gobernar un país si el 50% del tiempo lo dedica a aguantar en el sillón».

