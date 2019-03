Tiempo de elecciones... ¿y de más promesas? Lo que venimos viendo en esta última etapa política ha sido un hartazgo de promesas, ocurrencias y postureo. Y por ese camino, no creo que lleguemos muy lejos TERESIANO RODRÍGUEZ NÚÑEZ Periodista Sábado, 30 marzo 2019, 00:13

Estamos a un mes justo de las elecciones generales, un período demasiado redondo como para pasarlo por alto. Por eso... y porque los partidos políticos están ya tan «metidos en harina», como suele decirse, que no parece interesarles otra cosa, pues cuanto dicen y hacen es con un ojo puesto en el 28 de abril. Por tanto, no debe extrañar que también este escribidor se meta en lo que le gustaría que fuera un campo florido, aunque la propensión de no pocos políticos sea convertirlo en barrizal. Es normal que cada día que pase se vaya caldeando el ambiente social. Lo deseable sería que ese calentamiento no conduzca al navajeo entre los contendientes, sino a excitar un cierto fervor de los votantes por el interés que susciten las diferentes propuestas políticas. Quiero pensar que a muchos de los ya entrados en años, que vivimos con apasionamiento y no poca emoción aquellas primeras elecciones de la «transición», nos gustaría que las próximas despertaran en los electores de hoy una emoción semejante a la que se vivió entonces. Aquel 15 de julio de 1977 es ya una fecha inolvidable en la historia de España: un hecho y una fecha, a los que quedaron inseparablemente unidos tres nombres: Adolfo Suárez, Felipe González y Santiago Carrillo. Pero mucho me temo que aquello ya es solo un capítulo de la historia, que tiene poco que ver con lo que los políticos actuales despiertan en los electores de hoy.

En realidad, también podemos decir que estamos viviendo una situación nueva en nuestra reciente historia política, aunque nada tenga que ver con aquella de 1977. Pedro Sánchez llegó al Gobierno mediante una moción de censura y ha sido descabalgado del mismo por la imposibilidad de conseguir la aprobación de los presupuestos. Y es que, en aquella moción, los apoyos a la misma fueron más censuras al inmovilismo de Rajoy ante determinadas actitudes y conductas que apoyos a lo que podía ofrecer Pedro Sánchez. En los tiempos recientes cada partido ha andado a su bola. Y a lo que parece no ha cambiado mucho el panorama: otra cosa es que razones de conveniencia induzcan a ser acomodaticios. Hasta hace bien poco, cada partido pensaba en sí y para sí; pero ahora, a la vista de los resultados que 'cantaban' las primeras encuestas ha cambiado el disco y se habla de posibles coaliciones.

Perdidos en tales divagaciones, los programas y acuerdos hipotéticos se mantienen en el frigorífico, esperando que las encuestas que ya se vienen publicando, las declaraciones de unos y otros y el paso de los días suministren a los partidos luz que les permita ver a quienes les conviene arrimarse o con qué partidos son posibles pactos o coaliciones: algo en lo que ya unos y otros están pensando, dado que en el panorama que actualmente se vislumbra son más que dudosas las mayorías absolutas.

Pero las tácticas no deben ensombrecer lo que más importa: el contenido de los programas. Si a cualquier ciudadano de a pié nos pidieran ideas o sugerencias para incluirlas en un programa político, seguro que largaríamos de carrerilla media docena de temas, problemas, necesidades o anhelos que reclaman atención. Bien es verdad que, como dijo un ilustre personaje en los tiempos de la «transición» con cierto cinismo que no excluía otra dosis igual de convencimiento, «las promesas electorales no se hacen para cumplirlas». Confieso que le tengo pánico a los afanes de novedad de ciertos políticos, que pasan olímpicamente de los problemas comunes y cotidianos que afectan a mucha gente y centran su atención en media docena de «originalidades» que demuestren su agudeza.

Mentiría si no dijera que mi atención se centra sobre todo en lo que haya o deje de haber en los programas políticos que nos irán desgranando en los próximos días y que afecten más directamente a Extremadura. Ya sé que en las elecciones generales se eligen diputados y senadores, que nos representan en el Congreso y en el Senado, instituciones de ámbito nacional. Pero allí se hacen las grandes leyes y se aprueban los presupuestos, sin los cuales las regiones y sus problemas más importantes no tienen mucho recorrido. Llevamos más de veinte años oyendo hablar de trenes y comunicaciones... y ahí sigue Extremadura, pegada a Portugal y como si fuera un rincón de España... con obras cuando las hay, pero a las que no se les ve el final y que deberían producir sonrojo cuando no vergüenza a cuantos han puesto las manos en semejante ¿servicio? ¿negocio? o lo que sea.

Hace unos días hubo manifestaciones en el entorno del Campo Arañuelo para que no se clausurara la central nuclear de Almaraz, por lo que supone de pérdida de puestos de trabajo. Y tuve que acordarme de las manifestaciones que años atrás se llevaron a cabo para que se desmontara la unidad I de la central nuclear de Valdecaballeros antes de su inauguración. Y no digo si estuvo bien o mal la construcción y el derribo: solo cuento un hecho que cuando menos debe inducir a la reflexión. Y que permite calibrar cómo se han impulsado el desarrollo y los puestos de trabajo en Extremadura cuando se producen semejantes paradojas. Añadan si quieren la despoblación a la que están llegando un buen número de nuestros pueblos y tendrán otro dato importante para la reflexión y el análisis. Y para que los políticos, cuando se dediquen a mitinear en este mes que falta para las elecciones, se piensen bien lo que van a decir antes de abrir la boca. Aunque sea para prometer. Lo que venimos viendo en esta última etapa política ha sido un hartazgo de promesas, ocurrencias y postureo. Y por ese camino, no creo que lleguemos muy lejos.