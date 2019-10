Tiempo de desconcierto Sería bonito que alguna vez los políticos se tomaranla molestia o tuvieran la atención de explicarnospor qué algunas cosas son como son y tan poco parecidasa lo que nos gustaría... Seguro que están tan ocupadosen hacernos felices que no tienen tiempo para nada TERESIANO RODRÍGUEZ NÚÑEZ Periodista Sábado, 19 octubre 2019, 00:32

Parece evidente que las cosas no van bien políticamente en esta España nuestra, por más que nunca falten quienes se empeñan en verlo del color que más les gusta... o les interesa. Pienso que el fracaso de unas elecciones generales no está tanto en no lograr mediante los votos una mayoría absoluta cuanto en no ser capaces luego de sumar votos suficientes entre partidos afines en torno a un programa de gobierno consensuado. Se nos está yendo buena parte del año ocupados en lo que no es más que un medio, las elecciones, en tanto se deja de lado el verdadero fin, el gobierno, con todo lo que eso significa y lleva consigo.

Dentro de tres semanas, los españoles estamos nuevamente convocados a las urnas. Hablar aquí y ahora de lo que pueda pasar o deje de pasar el próximo 10 de noviembre es pura especulación. Lo que no es especulación es lo que sigue ocurriendo en el día a día. Por ejemplo, lo que se sigue viviendo en Cataluña. Atónitos han debido de estar quienes vieran las imágenes que las distintas cadenas de televisión ofrecían a lo largo de esta semana, primero con el Aeropuerto de El Prat tomado por miles de independentistas, que impidieron la salida de centenares de vuelos, o al día y las noches siguientes con docenas de calles del centro de Barcelona ardiendo, mientras los independentistas radicales trataban de impedir que bomberos y fuerzas de la policía sofocaran el fuego y dejaran las calles transitables. Y por si eso no bastaba, los responsables políticos de la policía local mantenían las fuerzas acuarteladas: será que no se enteraron de lo que estaba ocurriendo en la calle o que no le dieron importancia, como si fueran bromas de chiquillos. Otros, más moderados pero luchadores también por una independencia sin pies ni cabeza, han optado por marchas inacabables desde distintos puntos de la región: al menos no se han empeñado en poner Barcelona patas arriba para manifestar su voluntad y deseos de independencia.

De las actitudes y comportamiento de los líderes del catalanismo independentista hay poco que decir. A la vista de lo que se está viviendo en aquellas tierras, cabe suponer que el primer principio de su ideario es el de «cuanto peor, mejor». De modo que, fieles al mismo, procurarán mantener bien alta y cogida la manguera de la gasolina. Claro que también puede ocurrir –y de hecho ya está pasando– que más de un catalán haya de pagar los platos que otros rompieron.

Porque no creo que salga gratis para el conjunto de Cataluña la salida de centenares de empresas que ya han abandonado Barcelona y otras ciudades del entorno... y ¡lo que te rondaré, morena! si siguen empecinados en llegar a la independencia aunque sea por el camino de la barbarie si no lo logran por la vía de la negociación.

Ante lo que venía sucediendo, llamaba la atención el silencio del Gobierno de España, hasta que en la noche del miércoles el presidente en funciones se dignó dejarse ver en las pantallas de televisión. No es que Pedro Sánchez dijera nada especial y menos como para que «la cuestión catalana» quedara resuelta. Pero no está mal que se les diga alto y claro a los catalanes independentistas que España es mucho más que Cataluña. Y que el resto de españoles, en tanto que tales, tienen los mismos derechos que ellos. También a los niveles de renta y desarrollo. ¿Por qué hemos de seguir en Extremadura con trenes del siglo pasado, ni necesitar más de veinte años para poner al día nuestras vías más importantes? ¿Y por qué a la hora de la industrialización lo más importante que se nos ofrece y casi lo único es llenar Extremadura con cientos de plantas fotovoltaicas, que serán un desierto cuando acabe su vida útil; o coronar nuestras cumbres con aerogeneradores, sin importarles impactos visuales ni ruidos y otras molestias? Y todo eso para proporcionar energía a otras regiones, porque nuestras industrias y nuestros trenes con poca tienen bastante.

Estamos otra vez en puertas de unas nuevas elecciones. Sería bonito que los españoles de a pie, los que no somos más que votantes, pudiéramos acudir a las urnas el próximo 10-N con una cierta ilusión y la esperanza de que el futuro será mejor. Llevo esperando años, como tantos miles de extremeños, que algún político nos explique cosas tan elementales como por qué en Extremadura disminuye la población, porqué el índice de paro es de los más altos y la renta por habitante es de las más bajas, por qué algunos de nuestros servicios siguen siendo del siglo pasado pero bien pasado... por qué... por qué... Sería bonito que alguna vez los políticos se tomaran la molestia o tuvieran la atención de explicarnos por qué algunas cosas son como son y tan poco parecidas a lo que nos gustaría... En fin, tonterías así. Seguro que están tan ocupados en hacernos felices que no tienen tiempo para nada. O igual ahora, cuando a la vuelta de tres semanas llegue el 10-N todo cambia y hasta nos ponen al corriente de las preocupaciones que les quitan el sueño, ¡pobres!