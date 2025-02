El jefe del CIS pide «no creerse las encuestas»

xabier garmendia Madrid Miércoles, 16 de marzo 2022, 19:34 Comenta Compartir

«Hay que tener mucha cautela, no hay que creerse las encuestas». Un mes después de que el último sondeo preelectoral del CIS en Castilla y León no acertara ni una sola horquilla de escaños entre los principales partidos, hasta el punto de ser el único estudio en atribuir la victoria al PSOE en detrimento del PP, José Félix Tezanos se presentó este miércoles en el Congreso sin intención de hacer autocrítica. Porque el objetivo del organismo, antepuso su jefe, no puede ser «convertirse en un adivino». Acertar en los pronósticos, llegó a decir, no es más que «una pretensión fatua».

Durante dos horas de comparecencia, el sociólogo trató de neutralizar las recurrentes críticas que la oposición y compañeros de profesión le vienen echando en cara desde su llegada al cargo en 2018. No sólo dudan de su «imparcialidad» al ser un destacado militante del PSOE que no esconde sus opiniones en la revista 'Temas' que sigue dirigiendo, sino que también censuran los cambios metodológicos que ha introducido en la elaboración de los estudios, cuya validez es cada vez más discutida.

El último exponente ha sido la cita electoral del 13-F. Tezanos trató de minimizar la desviación de las proyecciones respecto al resultado final bajo la premisa de que la mayoría de estimaciones entraban en el «margen de error». Se escudó en que casi un tercio de los electores tomó la decisión en la última semana de campaña y en que los votantes son cada vez menos fieles a un único partido, lo cual refleja un escenario «más poroso e incierto» para el trabajo demoscópico.

Pero más allá de Castilla y León, el presidente del CIS hizo una férrea defensa de todo el trabajo del organismo. Afirmó que es «ejemplar» y trabaja con «rigor». Como argumento de autoridad, llevó a la Cámara baja una captura de pantalla de una encuesta sin validez científica que la Asociación Española de Marketing Político hizo en su cuenta de Twitter, en la que pudo participar cualquier usuario. En total lo hicieron 97 cuentas; de ellas, un 84% decía fiarse más de los sondeos del CIS que de los de la empresa privada GAD3.

El único margen de mejora que Tezanos contempla en los barómetros es la estimación electoral que se hace de Vox, partido sobre el que, explicó, pesa un «voto oculto». El jefe del CIS aseguró que ya se han realizado cambios para corregir la situación. Las modificaciones se recogerán en la encuesta de intención de voto que se publica este jueves.