Tezanos niega que llamara «tabernarios» a los votantes del PP El director del CIS defiende que el Gobierno «nunca» le ha pedido cambiar un dato | Dice que no se pregunta sobre la monarquía porque apenas representa una preocupacion para los españoles

María Eugenia Alonso Madrid Miércoles, 16 de junio 2021, 21:23 | Actualizado 21:30h.

«Jamás he pronunciado un insulto a un advesario político». El presidente del CIS, José Félix Tezanos, ha negado este miércoles haber proferido descalificaciones contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, o contra sus votantes, en un artículo en la revista que dirige. A la primera la identificó como un globo «que no tiene prácticamente nada dentro» y a los segundos como el núcleo de la «tabernidad». «Yo no inventé esa palabra, sino que señalé una circunstancia», ha recalcado.

En una comparecencia en el Congreso para informar «sobre las líneas generales de actuación del CIS», después de que los partidos de la oposición hayan pedido su dimisión e incluso que se audite al organismo que dirige, Tezanos ha asegurado que fue la propia presidenta madrileña la que «se calificó a sí misma como tabernaria» por lo que, entiende, «no puede sentirse insultada».

El sociólogo ha insistido en que «el insulto no es la vía» y ha enumerado algunos de los que han dirigido contra él los grupos parlamentarios en los últimos meses. «Sectario incompetente, rematadamente tonto, cacique, zafio, sinvergüenza o mentiroso», son algunas de las 'perlas' que ha lamentado se hayan dicho de él.

Monarquía

Ante las críticas de los portavoces del PP, Vox y Ciudadanos «por poner al CIS al servicio de una ideología», el socialista ha aegurado que nunca el Gobierno le ha pedido «suprimir o poner alguna pregunta o cambiar algún dato» en las encuestas y que su elaboración se basa en el método científico «y no en el olfato».

Respecto a la petición de Esquerra de que se vuelva a preguntar a los españoles por la monarquía, Tezanos ha opinado que «no está en el ánimo del CIS suscitar problemas que no existen». Según ha reconocido el director del organismo la Corona apenas representa una preocupación para los españoles. A su llegada al ente público ocupaba el puesto 33 y ya pasa del 40.