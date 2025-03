Tesh Sidi, la diputada 'sin nombre', y la curiosa historia detrás de una corbata

J. A. G. Jueves, 17 de agosto 2023, 13:26 | Actualizado 17:14h. Comenta Compartir

La anécdota de la jornada la ha protagonizado la diputada de origen saharaui Tesh Sidi, número tres de Sumar por Madrid, cuyo nombre no se pronunció en la lectura que se hace antes de las votaciones de los 350 nombres y apellidos de los parlamentarios que forman el Congreso. Sidi, que se estrena en el cargo y es la primera saharaui que se sienta en el Hemiciclo, es ingeniera y experta en Big Data, y aprovechó el 'olvido', que se tomó con humor, para reivindicar que tampoco se olvide al pueblo saharaui ni tampoco al africano. «Se han olvidado de mi nombre; como saharaui y como emigrante nos suelen pasar estas cosas con las listas en graduaciones o en las listas autonómicas… me lo he tomado con bastante humor, pero reivindico con ello que tenemos nuestros nombres y que no se olvide al pueblo saharaui, muy olvidado por el Estado español».

De hecho, tras su elegante traje naranja de chaqueta y pantalón Sidi vestía una camiseta blanca con el dibujo de un mapa de África con el Sáhara Occidental bien señalado como uno de sus estados miembros. La diputada tiene pensado colgar el diseño de la camiseta en su Instagram (es obra de un artista catalán que ha cedido los derechos) para que, quien lo desee, lo pueda estampar gratuitamente en sus prendas y remar a favor de la causa saharaui.

Y quiso la casualidad que Sidi estuviera sentada en un escaño junto al diputado, también de la coalición Sumar, Jorge Pueyo, que sin duda vestía la corbata más llamativa del Congreso, una prenda con una curiosa historia detrás.

Pueyo, representante en Sumar de la Chunta Aragonesista (CHA), quiso rendir homenaje al fallecido cantautor y político aragonés, José Antonio Labordeta, que vistió esa misma corbata cuando en el año 2000 tomó posesión por primera vez como diputado en el Congreso. La tela, diseñada por el artista vasco Agustín Ibarrola, tiene un «enorme valor simbólico y sentimental» para los políticos de la Chunta. De hecho, también la vistió Chesus Yuste en 2011 cuando llegó por vez primera al Congreso y se ha convertido en una especie de tradición en homenaje al escritor zaragozano, que falleció en 2010 a los 75 años no sin antes dejar algunas perlas en la tribuna del Congreso, como aquella vez que mandó a la mierda a todos, rematando la frase con un «a la mierda joder».

Labordeta se hizo con la colorista corbata en una cena subasta para financiar una campaña de las elecciones generales de la Chunta y con el regreso de partido, dentro de Sumar, a la carrera de San Jerónimo, ha vuelto también la famosa corbata de Labordeta.

Fórmulas de acatamiento

El momento en que los diputados han de jurar o prometer la Constitución es largo y aburrido, pero deja siempre juramentos y promesas curiosas. En general sus señorías se ciñeron al habitual 'sí prometo' o 'si juro', pero siempre hay quien quiere añadir algo como para subrayar sus credenciales. Los hubo que prometieron por imperativo legal (Bildu, por ejemplo), pero también que juraron por España (Vox) y quien lo hizo no por España sino por «las Españas», como uno de los diputados de Sumar.

Por la soberanía popular, por el País Valenciano, por la democracia y los derechos sociales, para seguir transformando nuestro país con valentía, por la lucha antifranquista, por todos los exiliados y represaliados del uno de octubre… fueron algunas de las fórmulas empleadas por los nuevos diputados, que se hicieron en castellano, catalán, euskera y gallego, lo que no gustó a Vox, que pidió, sin éxito, que no se consideren válidas.

Al PP tampoco le gustó que algunos de esos acatamientos «se desnaturalizaran» por su contenido y pidió la revisión de los mismos, lo que tampoco prosperó. «Entendemos que todas las fórmulas se ajustan al reglamento», dijo la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol.