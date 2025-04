Tensión, bronca y anuncio de querella por un nuevo «incidente» en el juicio de Camps

Monumental bronca en el juicio que sienta en el banquillo a Francisco Camps por el 'caso Gürtel'. El presidente del tribunal de la Audiencia Nacional, ... José Antonio Mora, ha tenido que intervenir con contundencia al comienzo de la tercera sesión para mantener el «orden en la sala». Lo hizo después de que se produjera un nuevo «incidente» con el expresidente valenciano como protagonista.

Esta mañana, el abogado de Álvaro Pérez, alias 'el Bigotes', ha pedido la palabra para asegurar que Camps se dirigió a él para calificarle de «abogado miserable» tras la declaración ayer de su cliente. «Esta incontinencia verbal me afecta poco porque llevo 30 años ejerciendo, pero temo que pueda llegar a alterar a otros acusados que han conformado su situación con la Fiscalía», ha advertido Gustavo Galán.

Su denuncia ha elevado varios enteros la tensión en la sala de vistas. El presidente Mora ha pedido deliberar dos minutos con sus compañeros, tras lo cual ha asegurado no haber oído esas palabras, pero como medida preventiva ha reclamado a Camps abandonar la penúltima fila del banquillo que ocupaba y sentarse en la primera, frente al tribunal.

Con risa nerviosa y agarrado a su libro de memorias del papa recientemente fallecido Joseph Ratzinger, Camps -acusado por los delitos de fraude y prevaricación (se enfrenta a dos años y medio de cárcel)- se ha dirigido a su nueva ubicación con cierto desdén y al llegar ha lanzado el abrigo antes de sentarse. En ese momento ha intervenido su abogado, Pablo Delgado, para rebatir la decisión.

- «Con la venia señoría; quiero recurrir la medida adoptada por falta absoluta de motivación», ha argumentado con fuerza.

- «Mire, es el segundo incidente denunciado; la Sala tiene que guardar el orden. Ya ha habido demasiados incidentes. La decisión es para que este señor guarde el orden», le ha respondido Mora

- «Pues que conste mi protesta. Solicitamos el vídeo de la vista de ayer para interponer querella contra el letrado que ha puesto la queja. Es absolutamente mentira», ha contestado Delgado

- «Usted solicite lo que crea», le ha replicado Mora

El encontronazo continuó con otra abogada de la defensa, que salió en apoyo de la versión de Delgado. «La Sala no sabe si es cierto o no; pero es la segunda vez que se produce un incidente de este tipo. He ordenado que el señor vaya delante. No sé si pasó o no pasó. Quien tenga algo que denunciar que vaya a los tribunales competentes», le ha cortado Mora.

Tras sello, y para evitar que «el tiro de cámara» del juicio enfoque continuamente a Camps con su nueva ubicación en el banquillo, su abogado ha pedido que, como letrado también en ejercicio, su cliente se ponga la toga y ocupe el estrado. El presidente no ha puesto impedimentos. Camps trabaja en el despacho de Pablo Delgado desde hace unos meses tras abandonar el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana en su condición de expresidente autonómico.