«Es un tema muy grave, hay que reformar la ley del 'solo sí es sí' cuanto antes»

El jueves, desde Fráncfort, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, no solo confirmó una nueva subida de los tipos de interés situándolos en ... el 3%, niveles no conocidos desde hace quince años; también anunció que vendrán más. La época del dinero gratis es pasado. La inflación es el nuevo talón de Aquiles de los gobiernos. Las elecciones se decidirán en los supermercados y en las hipotecas. Este, de hecho, es el penúltimo frente abierto en el corazón de un Gobierno de coalición que vive una de sus horas más bajas. Podemos quiere guerra, pero Nadia Calviño, en una entrevista concedida a este periódico durante su visita el viernes a Vitoria, recuerda cuáles son las reglas de juego.

- ¿El Gobierno congelará las hipotecas como exigen sus compañeras del Consejo de Ministros Yolanda Díaz y Ione Belarra después de conocerse los «impúdicos» beneficios que, según ellas, está teniendo la banca?

- Los beneficios del sector ponen de manifiesto que acertamos y que es correcto y oportuno establecer un gravamen sobre los beneficios extraordinarios de sectores como la energía y la banca, ya que tienen margen para pagar ese gravamen sin repercutir en mayores costes a los ciudadanos. Y, en materia de protección de las familias, vamos a seguir actuando como hemos hecho desde que nos golpeó la pandemia, tomando aquellas medidas lo más eficaces posibles y tratando de evitar efectos colaterales indeseados. En este caso, evitando poner en riesgo la estabilidad financiera del país.

- ¿Eso es un sí o es un no?

- Seguiremos tomando las medidas que nos parezcan más oportunas. En este momento hay un código de buenas prácticas que fija unos mínimos y que tiene recorrido para poder proteger a las familias en los próximos meses. Los bancos pueden ir más allá, por supuesto, y creo que saben que es el momento de arrimar el hombro tanto por razones de solvencia financiera como de prestigio y reputación, que es tanto o más importante.

- ¿Pedir la congelación de las hipotecas o la intervención de los precios de la cesta de la compra es populismo?

- Todo el mundo puede hacer las propuestas que crea más oportunas y todas merecen ser analizadas, ya vengan del PP, de una asociación empresarial o de un socio del Gobierno. La experiencia demuestra que hemos acertado a la hora de las medidas que hemos puesto en marcha. Siempre tratamos de elegir las más eficaces, las que maximicen el impacto para resolver los problemas y, sobre todo, que no generen perjuicios indeseados. Hay que tener mucho cuidado.

- Por cierto, el otro día Ione Belarra lamentaba que haya una parte del Gobierno a la que le suelen «temblar las piernas» en situaciones complicadas. ¿A usted le tiemblan las piernas?

- (Ríe). No, la verdad es que no. Nunca me han temblado.

- ¿Cómo lleva este tipo de acusaciones?

- Presto muy poca atención a los ataques personales, los exabruptos, las exageraciones, las hipérboles... Tengo mucho trabajo como para desperdiciar energía. Los ciudadanos sabrán valorar que tienen un Gobierno responsable, que se centra en las cosas importantes, en las cosas de comer, en lo que de verdad importa.

- ¿Este nivel de tensión en la coalición en temas claves como la guerra de Ucrania, Marruecos o la política económica es soportable en el largo año electoral que acaba de comenzar? ¿Las ministras de Podemos acabarán el año sentadas en el Consejo de Ministros?

- Durante mi visita a Vitoria pensaba lo diferente que es el funcionamiento del Gobierno de coalición aquí en el País Vasco, en el que el Partido Socialista se comporta con una enorme responsabilidad y lealtad, lo cual, sin duda, facilita la labor de gobierno. Pero bueno, llevamos tres años de legislatura y creo que, dentro de todo, la labor de gobierno ha sido extraordinaria ante situaciones muy difíciles.

- El presidente ha dado orden de reformar la ley del 'solo sí es sí' de forma urgente tras registrar más de 300 rebajas de penas a agresores sexuales. ¿Por qué han tardado tanto tiempo en aceptar que había que cambiarla? ¿Se debe al desgaste electoral que indican las encuestas?

- Es evidente que las resoluciones judiciales no entran dentro de lo que se preveía a la hora de aprobar la ley. En un primer momento, lo lógico era esperar a ver si se trataba de una interpretación aislada, si eran varios los jueces o los tribunales que tenían esta interpretación o si el Supremo lo aclaraba. Ahora bien, creo que se trata de una cuestión muy grave que hay que resolver cuanto antes.

- ¿Con Podemos o sin Podemos?

- Hay que hacerlo cuanto antes y espero que sea entre los dos socios del Gobierno.

- ¿Y si no hay acuerdo?

- Insisto. Es un tema muy grave que hay que resolver sí o sí.

- ¿A cuántos empresarios ha tenido que pedir disculpas por los duros ataques procedentes de una parte del Gobierno a personas como Juan Roig?

- Los empresarios saben muy bien que este es un Gobierno comprometido con ellos. Desde el primer día nos hemos volcado con las empresas, tanto las grandes como las pymes y los autónomos. Les hemos protegido, ayudado y apoyado, como no puede ser de otra manera, claro.

- Quien también parece que ha bajado el tono de sus críticas a los empresarios es el propio presidente. ¿Han firmado la paz?

- Me remito a la foto reciente en Davos. La relación con el mundo empresarial es muy positiva, muy buena. Por eso cuesta entender que haya representantes empresariales que hayan sido tan críticos con medidas como los gravámenes sobre los beneficios extraordinarios. No entiendo que haya un recurso contra el gravamen de la banca. Deben ser conscientes de que es el momento de arrimar el hombro.

- ¿Viendo los beneficios de la banca, se han quedado cortos con el nuevo impuesto?

- Hemos acertado con el gravamen y vamos a ver cuál es la capacidad de recaudación, que dependerá de esos beneficios extraordinarios.

- Dice que la relación es «muy buena» pero el otro día convocaron a los agentes sociales para negociar el salario mínimo y los empresarios les dieron plantón.

- Sería deseable que los empresarios y los sindicatos actúen con responsabilidad y se sentasen juntos para cerrar un gran pacto de rentas que permita subir los salarios al conjunto de los trabajadores.

- ¿Yolanda Díaz ha ganado la partida del SMI al aprobar finalmente la cuantía más elevada de la horquilla que manejaban?

- En el Gobierno teníamos claro que había que subir el salario mínimo y cumplir el compromiso del 60% del salario medio. Desde que llegamos al Gobierno, el SMI ha aumentado casi un 50%, lo cual es un factor importantísimo de reducción de la desigualdad que beneficia muy especialmente a los jóvenes y a las mujeres.

- ¿Qué le diría a un joven mileurista que ve cómo hay pensiones que superan los 3.000 euros al mes gracias a la subida del 8,5%?

- Es un porcentaje muy pequeño el que cobra pensiones altas. Dignificar las pensiones y garantizar que se mantiene la capacidad adquisitiva de nuestros mayores tiene que ser visto como un logro de nuestra sociedad. Este es un Gobierno volcado con sus jóvenes, todas las inversiones son para su futuro, y hay que huir de esas aproximaciones que tratan de confrontar a las distintas generaciones, territorios, sectores...

- ¿Pero España, con el déficit que arrastra el sistema, se puede permitir actualizar todas las pensiones con el IPC?

- De hecho, tanto el Ingreso Mínimo Vital como las pensiones no contributivas han subido muy por encima, un 15%, justamente para tratar de garantizar que se mantiene el nivel de vida de las personas más vulnerables de nuestro país, que son quienes están sufriendo de manera más directa la subida de la inflación.

- Bruselas aprieta con una reforma de las pensiones que ya debería estar aprobada y sigue sin materializarse. ¿La llegada de fondos europeos está en peligro?

- No me cabe ninguna duda de que vamos a adoptar las medidas necesarias para que siga ese flujo de fondos europeos que está siendo tan importante. Y me consta que el ministro Escrivá está trabajando intensamente para alcanzar un acuerdo que nos permita garantizar que haya pensiones dignas ahora, pero también dentro de 20 y 40 años.

- Ya sé que me va a decir que España es el país de la UE con una tasa de inflación más baja, pero la subyacente sigue disparada en el 7,5%. ¿Van a tomar nuevas medidas rebajando, por ejemplo, el IVA de más alimentos?

- Hemos tomado medidas potentes en diciembre para continuar en esta senda descendente. En enero ha bajado el IPC general y el subyacente. Todo el mundo prevé que la inflación subyacente llegue al máximo en este primer trimestre del año. Vamos a ver cuál es el impacto de estas medidas antes de abordar otras. No podemos olvidar que es un fenómeno europeo y que los precios de los alimentos está subiendo más en otros países.

- La foto económica de 2022 ha sido mucho mejor de la esperado pese a la guerra, pero ya comienza a sentirse un frenazo. ¿Sigue descartando una recesión?

- Hemos encadenado dos años con un crecimiento extraordinario del 5,5% y tenemos una base más alta para encarar lo que venga en 2023. No es lo mismo afrontar este entorno de tanta incertidumbre con más de 20 millones de personas ocupadas, con menos de 3 millones de parados, con una mejora significativa de la calidad de los contratos, con fuerte inversión e ingresos fiscales muy superiores a los que habíamos previsto. Tenemos que tener confianza en nosotros mismos.

- ¿Esto es realismo o, quizás, un exceso de triunfalismo?

- Si hemos pecado de algo es de prudentes.

- Acaba de venir de Rabat, de una cumbre «histórica» que quedó muy deslucida por la ausencia del rey marroquí pese a todas las cesiones del Gobierno español.

- Ha sido una cumbre importante y con mucho contenido. No podemos dejarnos despistar. No se trataba de hacer una foto, sino de ir a hacer una cumbre con contenido, la primera en ocho años con un vecino estratégico para España. Y lo hemos logrado.