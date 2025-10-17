HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La sala de vistas del Tribunal Supremo vacía Efe

El Supremo pretende impedir que haya señal en directo del juicio contra el fiscal general

El presidente de la Sala cree, que a diferencia del procés, la vista contra García Ortiz no tiene tanta trascendencia como para retransmitirse por la televisión o en streaming

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Viernes, 17 de octubre 2025, 15:44

Comenta

El Tribunal Supremo pretende impedir que haya señal en directo del juicio contra el fiscal general del Estado por la supuesta revelación de secretos en ... la causa por fraude a Hacienda contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. El presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, tras debatirlo con los otros seis magistrados que juzgarán a Álvaro García Ortiz, ha decidido que la vista contra el máximo responsable del Ministerio Público no tiene la misma trascendencia penal ni mediática que tuvo, por ejemplo, el juicio del procés contra los líderes independentistas, que en invierno y primavera de 2019 sí que se retransmitió en directo, incluso a través de la web del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a TGB en El Faro: una reconocida cafetería llega al centro comercial de Badajoz
  2. 2

    La Junta cesa a los bomberos del Infoex con el 50% de jornada anual: «Nos ha engañado»
  3. 3

    El angustioso traslado al hospital de Mérida del vecino de la calle Panaderos
  4. 4 La prensa nacional se rinde a María Morais, mujer de Gragera: el motivo por el que todo el mundo habla de ella
  5. 5 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  6. 6 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  7. 7

    Piden cárcel y casi un millón de euros de multa al dueño de una empresa cacereña por defraudar a la Seguridad Social
  8. 8 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  9. 9 Dos accidentes de tráfico con dos dos heridos durante este jueves en Badajoz
  10. 10 En libertad los tres presuntos autores de una supuesta doble agresión sexual en Almendralejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Supremo pretende impedir que haya señal en directo del juicio contra el fiscal general

El Supremo pretende impedir que haya señal en directo del juicio contra el fiscal general