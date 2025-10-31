HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
José Luis Ábalos con Koldo García R. C.

El Supremo pide a la Audiencia Nacional investigar los pagos en metálico del PSOE

El juez no ve suficiente la explicación sobre los abonos a Ábalos y Koldo y apunta que la falta de supervisión de la caja pudo favorecer un posible «blanqueo»

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:08

Comenta

madrid. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente considera en su última resolución que el PSOE no ha aclarado los pagos en metálico efectuados a ... José Luis Ábalos y Koldo García en contraprestación por los gastos de representación que aducen: unos 32.000 euros entre ambos entre 2017 y 2021, cuando el primero ejerció como secretario de Organización del partido. El instructor asegura que los socialistas tampoco han «explicado suficientemente» de dónde venían las cantidades de efectivo que tenía en «su propia sede» para hacer «frente a las compensaciones de gastos» que le presentaban sus trabajadores.

