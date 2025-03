El PSOE responde a sus socios con su propia comisión de investigación sobre la DANA

El PSOE ha respondido a la comisión de investigación registrada este martes por Sumar, Podemos, Junts y ERC para esclarecer las posibles responsabilidades políticas de ... la DANA que azotó Valencia el 29 de octubre y dejó más de 200 muertos, registrando la suya propia. Pese a que desde Compromís su diputada Águeda Micó confiaba en el respaldo de los socialistas, estos han terminado desmarcándose después de que algunos de sus socios señalaran a miembros del Gobierno de Pedro Sánchez como posibles responsables de la tragedia al no decretar el estado de alarma y tomar el mando.

Así lo ha señalado en los pasillos del Congreso el portavoz socialista, Patxi López, al ser preguntado por la iniciativa de su socio de Gobierno: «Lo que vamos a hacer es registrar una propia petición de creación de una comisión de investigación sobre la tragedia de la DANA con un ámbito más amplio del que se ha presentado», ha señalado.

En ese sentido, la propuesta del PSOE no se limitará a la Comunidad Valenciana, sino que también se ocupará de otras comunidades afectadas por la DANA, como Castilla-La Mancha, donde murieron otras siete personas en Albacete. Y su objetivo no será tanto depurar responsabilidades, sino «sacar conclusiones, ver qué se hizo, qué medidas se han adoptado y cómo se puede mejorar todo esto para que en el futuro no vuelva a pasar».

Por su parte, y en un primer momento, tanto Sumar como Podemos propusieron paralelamente llevar esta iniciativa a la Cámara baja, pero finalmente han juntado sus firmas. La comisión de investigación era una reclamación de Compromís. De hecho, en un primer momento el grupo confederal solo registró una proposición no de ley recomendando que se creara, pero no una solicitud formal.

Lista de comparecientes

En una rueda de prensa desde el Congreso, el coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha avanzado que desde su formación van a pedir la comparecencia del presidente valenciano, el popular Carlos Mazón, y también de «muchos de sus consejeros que no estuvieron a la altura e intentaron salvar un fin de semana turístico y la actividad comercial, antes que salvar vidas», ha asegurado.

Pero también, según ha dicho, aunque no lo tienen todavía «definido», desde Podemos quieren llamar también a comparecer a varios ministros del Gobierno central para que expliquen «por qué no activaron ese estado de alarma que habría ahorrado muchas malas decisiones que tomó el Gobierno valenciano».

Es más fuentes de la formación morada apuntan a que también podría llegar a citarse al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez. «No es una posibilidad a excluir», sostienen.

El PP, por su parte, ha respondido este martes al registro de una comisión de investigación sobre la DANA en Valencia por parte del PSOE en el Congreso con otra comisión más, esta vez en el Senado -donde los populares cuentan con mayoría absoluta-. El partido de Alberto Núñez Feijóo pretende de esta forma señalar las competencias que también tenía el Gobierno central a través de distintos ministerios en la prevención del desastre y la gestión posterior de la catástrofe. En concreto, la iniciativa, según fuentes del partido, busca «analizar las responsabilidades políticas de las diferentes Administraciones implicadas, estudiar planes de recuperación de las zonas afectadas y mejoras en la prevención de catástrofes».