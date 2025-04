Yolanda Díaz pone en marcha su plataforma 'Sumar' No se trata del nombre de un partido político ni de la futura plataforma, decisión que no está tomada

El 'proceso de escucha' que emprenderá la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para el nuevo proyecto político que impulsa se desplegará mediante la ayuda de una asociación específica cuyo nombre es 'Sumar'.

Tal y como ha adelantado 'El Periódico de España' y ha podido confirmar Europa Press, este colectivo será el instrumento para la organización de la fase de consulta con la sociedad civil, que Díaz prevé desplegar después de las elecciones andaluzas del 19 de junio.

No obstante, 'Sumar' no constituye ni la plataforma de Díaz ni tampoco un partido político con vistas a las elecciones generales, una decisión que no está tomada y que se decidirá en su caso de forma colectiva.

La denominación de esta asociación evoca a uno de los principales lemas de la también titular de Trabajo de cara a conformar este nuevo movimiento y que, por ejemplo, enfatizó durante su reciente visita a la 'Feria de Abril' de Sevilla al aludir a la necesidad de «sumar, sumar y sumar» con vistas a la candidatura de unidad de partidos progresistas, que cuajó finalmente en la coalición 'Por Andalucía'.

La actual líder de Unidas Podemos en el Ejecutivo comentó el pasado 9 de mayo que reactivaba la fase de escucha, que aparcó por la crisis de la guerra de Ucrania, en lo que es el primer paso de cara a esa futura plataforma.

De esta forma, ha reclamado que pronto comentará los pasos concretos de esta fase de consulta con la sociedad civil, que pospuso por la guerra de Ucrania, y que va a compatibilizar con su gestión dentro del Ejecutivo.

Díaz durante estos meses ha dejado algunas pinceladas de ese nuevo proyecto, que afronta con ilusión para dar «esperanza» y una alternativa para ensanchar las bases progresista, sobre todo para erradicar la desafección entre la ciudadanía y la política que arrojan diferentes sondeos.

En este sentido, ha explicado que va a compaginar esta fase compatibilizando con su labor ejecutiva y que iba a emprender una gira por España que articularía con su «equipo de confianza» de voluntarios ajeno al Ministerio de Trabajo.

