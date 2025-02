Sumar ironiza con la reflexión de Sánchez y promete reducir la jornada laboral

Sumar, el socio minoritario del Gobierno, ha pasado de contener la respiración por la decisión de Pedro Sánchez, que afectaba de lleno al futuro ... de la coalición, a bromear con ella en redes sociales. El partido que lidera Yolanda Díaz ha publicado en redes sociales un anuncio en el que ironiza con los días que el presidente ha pasado reflexionando sobre su futuro para anunciar su intención de sacar adelante una de las medidas estrella del programa electoral: la reducción de la jornada laboral sin que esto suponga una bajada de sueldo.

Los magentas buscan con este mensaje aprovechar también el «cambio de rumbo» que Sánchez ha dado a la legislatura con su decisión de seguir en la presidencia del Gobierno y ahora le piden «llenar de contenido el punto y a parte» del que el presidente hizo gala este lunes.

La reducción de la jornada laboral era una de las medidas estrella del programa de Díaz para las generales del 23-J y, por ahora, no ha salido adelante. Sin embargo, hace un par de meses, Sumar lo llevo en forma de Proposición No de Ley al Congreso, una propuesta que insta al Gobierno a tomar un determinado rumbo pero que no es vinculante, y logró salir adelante con el apoyo de la mayoría de la Cámara.