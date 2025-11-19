HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso. EFE

Sumar exige una reacción «urgente» ante la corrupción mientras arrastra el riesgo de desgaste

Díaz estalla contra los casos que rodean a PSOE y a PP y pide a Sánchez «tolerancia cero» con los corruptos y también con los corruptores

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:48

Comenta

«¡Basta ya! La actuación tiene que ser contra todos los golfos que haya en política, vengan de donde vengan». La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ... ha estallado este miércoles en los pasillos del Congreso por las últimas revelaciones del informe de la UCO sobre las actividades económicas del que fuera número dos del PSOE, Santos Cerdán; y también por la detención del presidente de la Diputación de Almería, , Javier Aureliano García (PP), y el vicepresidente de la institución, Fernando Giménez (PP), por presuntas irregularidades en contratos. Aunque ha puesto ambas al mismo nivel, lo cierto es que a su formación le está pasando factura especialmente los casos que salpican al Gobierno del que forman parte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladado en helicóptero un hombre de 33 años tras ser atropellado por un tractor en la provincia de Badajoz
  2. 2 Dos heridos en un aparatoso accidente con vuelco cerca de Badajoz
  3. 3 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  4. 4 Sanidad alerta de la retirada de hasta siete productos cárnicos por riesgo de listeria
  5. 5

    Cuatro detenidos por atracar con una tijera de podar en una tienda cerca del hospital de Mérida
  6. 6

    La oferta pública de empleo de 2025 se cierra en 2.376 plazas
  7. 7 Badajoz tendrá vuelos a Canarias a partir de 60 euros para viajar este 2026: hasta cuándo están disponibles
  8. 8 Cambia el precio de la bombona de butano: esto es lo que cuesta a partir de hoy
  9. 9

    Beatriz Biedma, única candidata a convertirse en jueza decana de Badajoz
  10. 10 Grave tras un choque frontal en la EX-370, en Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sumar exige una reacción «urgente» ante la corrupción mientras arrastra el riesgo de desgaste