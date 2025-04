Sumar ve «complicado» tener la ley de amnistía para la investidura

La cuestión de los tiempos en la aprobación de la amnistía sigue siendo ahora mismo una de las cuestiones más sensibles en el pulso de ... la negociación entre independentistas y el bloque progresista. El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, se muestra convencido de que esta ley saldrá adelante, pero frente a la posición de máximos de Junts -a la que se ha sumado hoy ERC-, admite que es complicado que la ley esté aprobada antes de una eventual investidura de Pedro Sánchez.

«Creemos que cuanto antes mejor, pero los plazos del Congreso son los que son», ha admitido este lunes en rueda de prensa, insistiendo en que «hay que trabajar para que esto avance por el buen carril».

Urtasun destaca que el diálogo con Junts está siendo «constructivo» y ha reivindicado la ambición y el compromiso de la coalición que lidera Yolanda Díaz en este proceso. «Nuestras propuestas son perfectamente asumibles por parte del Partido Socialista», ha señalado. Asimismo, ha restado importancia a las declaraciones de históricos dirigentes socialistas como Felipe González o Alfonso Guerra manifestándose en contra de la amnistía. «Esas voces son cada vez menos representativas de lo que quieren los votantes progresistas en España», ha afirmado.

Urtasun ha insistido en que Sumar no teme la palabra «amnistía» después de que Yolanda Díaz se refiriese a ella en las últimas horas como «acuerdo político». «Lo importante son los efectos que se logren, no tanto el término. Queremos que haya una ley que supere los efectos penales, no sólo para los políticos que están en Bélgica, también para los alcaldes y demás implicados del procès». En este sentido, señala que en el diálogo sobre la misma no se está recorriendo el «carril de la unilateralidad» y apuesta por incluir a la sociedad civil, como puedan ser sindicatos o empresarios, en el eventual acuerdo que se alcance sobre esta medida sin concretar las fórmulas para que participen.

Por otro lado, ha anunciado que la plataforma actualizará los contenidos de su programa «para la próxima década» antes de iniciar de manera formal su constitución como organización política. Yolanda Díaz convocará este sábado de nuevo a los grupos de trabajo para retomar los debates y compilar las distintas aportaciones que la sociedad ha remitido en los últimos meses.

Podemos no será un escollo en la investidura de Sánchez

En el 'tira y afloja' entre Podemos y Sumar, la formación morada ha rebajado este lunes las condiciones para reeditar el Gobierno que la cúpula de Podemos comunicó este sábado en un acto en Madrid.

En rueda de prensa y a preguntas de los periodistas sobre si Podemos se plantea votar «No» a la investidura de Sánchez si Irene Montero no es ministra, su portavoz Pablo Fernández -que ha vuelto a insistir en los cinco puntos que desgranó Ione Belarra el sábado- ha sido tajante: «Creo que todo el mundo en este país es consciente de la responsabilidad y altura de miras que ha tenido Podemos para evitar un gobierno de PP y Vox. Esa responsabilidad la seguiremos teniendo», ha afirmado.