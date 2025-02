Sumar aparta a los colaboradores de Errejón y plantea retrasar su asamblea

«Como una bomba nuclear». Así definen en el grupo parlamentario de Sumar la conmoción en la que llevan instalados desde que Íñigo Errejón dimitiera el jueves entre acusaciones de acoso sexual. En la bancada magenta se afanan ahora en achicar agua e intentar una ... recomposición que, como nadie oculta, «será lenta y dura». De hecho, el partido de Yolanda Díaz ya tiene sobre la mesa retrasar la segunda Asamblea de su historia, que iba a celebrarse el 14 y 15 de diciembre con el objetivo de poner fin a la interinidad surgida tras la renuncia de la vicepresidenta segunda a la secretaría general y en la que el propio Errejón era ponente principal del documento político, un texto clave. La coalición magenta también ha cesado de sus cargos a equipo cercano del politólogo mardileño, entre ellos a Marta Sanchiz, su jefa de Gabinete, a los que actualmente se está gestionando su despido, como confirman fuentes de la formación.

Con la tarea pendiente de nombrar a un nuevo portavoz en el Congreso, el encargado de asumir este martse la tarea que dejó vacante Errejón tras su salida fue Txema Guijarrro, secretario general del grupo parlamentario y uno de los cuatro miembros que ostenta la directiva de Sumar. Él protagonizó la rueda de prensa que hasta el pasado martes, cuando ya se investigaba su conducta, aún desempeñaba con normalidad el cofundador de Podemos. Guijarro, al verse en el atril confesó estar todavía «en shock» porque la última conversación que tuvo con el ya exportavoz fue el mismo jueves, minutos antes de que anunciara su salida en redes sociales. «Hablamos de asuntos rutinarios y no le he vuelto ni a escribir», dijo con visible rostro de circunstancias.

Entre las preguntas que tuvo que responder, la cuestión candente de la remodelación del funcionamiento de Sumar y el resto de partidos que conviven en la bancada del Congreso, sobre todo después que desde formaciones como Izquierda Unida o Compromís se haya pedido reiteradamente más horizontalidad en la toma de decisiones e independencia en los debates parlamentarios en detrimento del poder que siguen ostentando actualmente Yolanda Díaz y su partido. «Ya llevábamos discutiendo tiempo sobre como reorganizar el grupo parlamentario. Se tienen que producir cambios y la voluntad de tener un nuevo esquema de trabajo pronto», explicó Guijarro.

Sustitución «urgente»

El dirigente e Sumar, que acabó en la formación de Díaz procedente de Podemos tras el congreso de Magariños, reconoce que «lo deseable» es que la nueva portavoz sea una mujer, aunque no especificó si tiene que pertenecer a Sumar o a otra formación –como pide el líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo–. Lo que sí reconoce el portavoz interino es que la organización a la que pertenece tendrá que ceder poder al resto del espacio político y que este nombramiento vendrá acompañado de otras reformas.

Este debate, que se arrastra desde los malos resultados obtenidos por la coalición durante el pasado ciclo electoral y se ha visto agravados con el 'caso Errejón», es la razón principal por la que esta sustitución no se produjo el lunes, cuando se reunieron los 27 diputados del grupo parlamentario en una cumbre presidida por Yolanda. Por el momento no hay acuerdo aunque todas las partes coinciden en la necesidad de reponer esta figura parlamentaria clave «de forma urgente». Eso sí, ya se descartan cambios en los puestos que ostentan en la Mesa del Congreso, concretamente la vicepresidenta tercera (en manos de Sumar)y la secretaría primera (que ostentan los comunes).

Guijarro también no oculta el desánimo que ha provocado este escándalo en el espacio político, pero confía en que la crisis sirva para reconducir la situación. «La pregunta no es si ahora Sumar tiene más o menos poder, sino como este espacio sale adelante, es la pregunta que más no obsesiona. Todos estamos en el mismo barco, defendemos las mismas política y que el Gobierno de nuestro país también depende de lo que hagamos, por eso tenemos que estar a la altura», zanjó.

Sin embargo, las organizaciones con las que Movimiento Sumar –nombre oficial del partido– comparte bancada empiezan a presionar a Díaz con mensajes cada vez más concisos. La portavoz de Compromís en la Cámara baja, Águeda Micó, señaló este martse que esta crisis «es la oportunidad para reformar el funcionamiento del grupo parlamentario». La diputada valenciana aseguró que la actuación de Sumar en este caso «nos tranquilizó», pero avisa de que los intereses de cada partido «no siempre coinciden».