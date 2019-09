Stop. Carreteramuy peligrosa Lo que ya no tiene sentido es contemplar cada mañana a miles de automóviles ocupados, generalmente, por una sola persona. Es el momento de sentarnos y buscar medidas para que caminar o ir en bicicleta por las ciudades sea cómodo y seguro OLGA GARCÍA GARCÍA Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad Jueves, 19 septiembre 2019, 09:10

A estas alturas ya no cabe ninguna duda: este camino no conduce a ninguna parte, a ninguna parte razonablemente buena. Vamos circulando hacia un futuro de graves consecuencias climáticas, económicas, sanitarias…

Y lo más inquietante es que a pesar de que las señales de alerta nos llegan desde los escolares de medio mundo, hasta prestigiosos científicos y organismos internacionales, a pesar de que estamos presenciando en vivo y en directo el panorama que se vislumbra en el horizonte, parece que aún no hemos asimilado en primera persona que esa amenaza es nuestra amenaza, la suya y la mía.

La Semana Europea de la Movilidad, que durante estos días se celebra, es una llamada más (¿y van?) para asumir la gravedad de la emergencia climática que padecemos y la ineludible necesidad de abandonar esta carretera obsoleta y tomar un nuevo camino. La gran dificultad es que ese nuevo camino está sin trazar.

Sabemos que el cambio, la transición ecológica, debe construirse desde las energías limpias, desde el respeto a la biodiversidad, desde el cuidado a los bosques y los ríos. Y ese nuevo camino ya no admite retrasos ni excusas, nos exige un esfuerzo mayor que el actual, nos reclama con urgencia múltiples medidas que podemos y debemos tomar las administraciones y entidades públicas, pero también la ciudadanía, uno a uno, día a día, en todas y cada una de las acciones más sencillas de cada día. Por ejemplo, sustituir la botella de plástico para el agua por la jarra de cristal de toda la vida; por ejemplo, aprovechar las numerosas ayudas públicas para no desperdiciar energías en nuestras viviendas o instalar placas solares y generar nuestra propia electricidad.

En el terreno de la movilidad, que demanda esta semana nuestra atención, también hay multitud de acciones al alcance de nuestras manos, tanto de las administraciones públicas como de la ciudadanía.

La mayoría de los desplazamientos diarios en nuestros pueblos y ciudades no suponen más de 7 u 8 kilómetros; hacer esos desplazamientos a pie o en bicicleta implica ahorrar cada año unos 400 litros de gasolina y 750 kilogramos de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. En caso de que no fuera posible utilizar la bicicleta o caminar a pie, hay alternativas de transporte público y de transporte limpio. Y si no existen esas alternativas, es necesario ponerlas en marcha. Lo que ya no tiene sentido es contemplar cada mañana a miles de automóviles ocupados, generalmente, por una sola persona.

Sobre esas situaciones tenemos la responsabilidad de reflexionar y debatir, es el momento de sentarnos, hablar y buscar medidas para que caminar o ir en bicicleta por las ciudades sea cómodo y seguro, y para que los transportes públicos y los vehículos limpios ocupen el espacio que durante las últimas décadas asumió el automóvil de combustión.

A ese diálogo, en busca de esas soluciones, invito a los ayuntamientos, asociaciones, colectivos y, lógicamente, a toda la ciudadanía. Es hora de ponernos todos de acuerdo y abandonar esta carretera antigua y peligrosa.

En esta magnífica región, con un entorno aún privilegiado, vivimos un millón de personas. No está solo en nuestras manos doblar el pulso a la emergencia climática que se nos ha venido encima, pero trabajando en equipo, compartiendo objetivos, sumaremos nuestro grano al granero y además, tendremos un entorno cercano más grato, y más saludable.