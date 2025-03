Ampliar El líder de Más País, Íñigo Errejón, entre los participantes en la concentración del colectivo trans, hoy, ante el Congreso de los Diputados EP

Los socios del PSOE firman que no haya más prórrogas a la ley trans El colectivo logra que siete fuerzas políticas se comprometan a no alargar el plazo de enmiendas y a no recortar el contenido de la norma