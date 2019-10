El presidente de Sociedad Civil Catalana: «Torra, ponga las urnas» Fernando Sánchez Costa, presidente de SCC, en la cabecera de la manifestación. / Afp Los organizadores de la protesta en Barcelona no querían dar protagonismo a los partidos, pero PP y Cs han llevado su pugna electoral a la cabecera de la manifestación CRISTIAN REINO Barcelona Domingo, 27 octubre 2019, 15:31

El presidente de Sociedad Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa, ha parafraseado esta mañana a la expresidenta de la ANC, Carme Forcadell -en prisión por un delito de sedición- y ha instado al presidente de la Generalitat a que dé un paso al lado y llame a los catalanes a las urnas. «President, posi les urnes» (pon las urnas), ha proclamado el responsable de SCC al final de la manifestación celebrada en Barcelona por el constitucionalismo, igual que Forcadell cuando en 2014 y en una manifestación de la Diada presionó a Artur Mas para que siguiera adelante con la consulta del 9-N de 2014. En el caso de Sánchez Castro ha presionado a Torra para que llame a los catalanes a votar para decir «basta» al «procés, al odio, a la confrontación y a la decadencia».

Al final de la marcha constitucionalista, que ha reunido a 80.000 personas en el paseo de Gracia de Barcelona según las cifras de la Guardia Urbana y 400.000 según los organizadores, ha cargado con dureza contra el independentismo. A su juicio, el proceso secesionista ha provocado división, decadencia y unos «años sombríos».

SCC ha lanzado una llamada al final de la manifestación constitucionalista. «Escucha Cataluña, escucha España», ha señalado en el discurso final de la manifestación. En clave catalana, Sociedad Civil Catalana ha pedido la dimisión del presidente. «Escucha el corazón de la mayoría de catalanes que no quieren elegir entre sus sentimientos de identidad», ha expresado. A su juicio, la «ola serena contra la violencia y la imposición» del independentismo se ha puesto en marcha.

Y a los políticos españoles, muchos de ellos presentes, como los miembros del Gobierno, José Luis Ábalos y Josep Borrell, o los dirigentes del PP y Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, respectivamente, les ha pedido que «despierten» porque los constitucionalistas se han sentido solos mucho tiempo. SCC ha salido además en apoyo de los Mossos, criticado desde el Gobierno catalán y desde buena parte del soberanismo. «Todos somos Mossos», ha exclamado. «Todo nuestro cariño y nuestro apoyo también a la GuardiaCivil y a la Policía Nacional que se están dejando la piel por nuestra seguridad». «¡Nadie os expulsará deCataluña!», ha rematado.

La convocatoria electoral del 10-N ha marcado buena parte de la marcha constitucionalista. Sociedad Civil Catalana vetó la presencia de los partidos en la cabecera pero no ha podido evitar que al final de la marcha, buena parte de los dirigentes estuvieran posicionados casi en la parte inicial de la manifestación, junto a la pancarta de cabecera. Ha sido el caso de Pablo Casado y los dirigentes del PP y también de Albert Rivera y los líderes de la formación naranja. También Manuel Valls.

Los socialistas, en cambio, se han quedado en un segundo plano. «Hemos visto que hay unos niveles de violencia como no habíamos visto desde los tiempos de la reconversión industrial allá por los años ochenta», ha afirmado el ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, a su llegada a la manifestación. Casado ha citado a Kennedy: «Hoy soy catalán, no estáis solos, queremos garantizar la libertad y la concordia», ha afirmado el dirigente popular. Rivera, por su parte, ha destacado que hoy han salido a la calle los que no queman las calles, los que respetan las leyes, los que no insultan y los que no quieren la división.

Dirigentes catalanes de Vox también han participado en la protesta.